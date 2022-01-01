1 мая 1923 г. состоялся парад на площади Свобода (возле здания КРУ, бывшая Соборная площадь). Принимал парад начальник Кустанайского гарнизона Бабков. Участвовали: воинские части ЧОН, Кустанайский батальон, 69-й пеший дивизион; губернская, уездная и городская милиция; губвоенкомат, управление ГПУ; профорганизации и гражданские учреждения. Следовали по ул. Толстого на ул. Красного Пахаря (сейчас - ул. Баймагамбетова), по которой шли на братские могилы для отдания чести павшим борцам. Обратно возвращались по ул. Самарская (Куйбышева, Козыбаева) на ул. Советская (Ленина, Аль-Фараби) до губвоенкомата (пассаж Яушевых, сейчас - историко-краеведческий музей).

1 мая 1937 г. в Кустанае открыт сад пионерии и школьников на ул. Ленина - Повстанческая (пр. Аль-Фараби - ул. Касымханова).

5 мая 1969 г. Кустанайский горисполком принял решение о присвоении звания «Почетный гражданин г. Кустаная» Герою Советского Союза, командиру 756-го стрелкового полка Ф. М. Зинченко; Герою Советского Союза, участнику штурма Рейхстага И. Я. Сьянову; командиру 151-й стрелковой бригады, сформированной в Кустанае, Л. В. Яковлеву.

7 мая 1943 г. начальник САШП Сталинградской школы пилотов Соколов, начальник строительства Шапиро, председатели райисполкомов Федоровского и Кустанайского районов получили уведомление постановления Кустанайского обкома КПбК о незамедлительном начале строительства оперативных аэродромов и взлетно-посадочных полос вблизи п. Озерного и Федоровки. К 1 июля надлежало закончить строительство полей, к 1 сентября - строительство землянок. Выделено 950 куб. м круглого леса.

7 мая 1965 г. Указом Президиума Верховного Совета Каз. ССР в честь 20-летия Победы награждены почетными грамотами: М. П. Галин - помощник электровоза (Рудный); В. Е. Головченко - облвоенком Кустанайской области; Н. А. Куликов - моторист зерносовхоза «Харьковский»; В. Д. Науменко - управляющий отделения совхоза Федоровского района; М. И. Преснякова - машинистка Соколовского рудоуправления.

9 мая 1941 г. Кустанайский облисполком отвел земельный участок из городских земель за рекой Тобол, около лесопитомника, площадью 150 га для вновь организуемого государственного плодово-ягодного питомника.

11 мая 1966 г. в Кустанае здание школы для глухонемых по ул. 1 Мая, 100 передано вечерней средней школе рабочей молодежи № 3 для преобразования в сменную школу.

13 мая 1943 г. Затобольский райсовет по указанию Наркомздрава Каз. ССР утвердил план строительства вошебоек по лечебным учреждениям: во Владимировке, Затоболовке, Садчиковке, п. Рыспай, Сергеевке, Воробьевке, Кзыл-Жарском с/с, колхозе Алкау, колхозе им. 18 партсъезда, Семеновке.

14 мая 1964 г. п. Затобольск Кустанайского района отнесен к категории поселков городского типа.

15 мая 1944 г. улица Красного Пахаря в Кустанае переименована в ул. Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова.

17 мая 1973 г. Кустанайский горсовет одобрил проект на реконструкцию парка в Центральный городской сквер, разработанный институтом «Кустанайгорсельпроект».

19 мая 1926 г. на заседании президиума окружной плановой комиссии Кустаная установлены таксы на перевозку пассажиров по 30 сентября: за одноконную подводу вне тракта - 9 копеек с версты, по тракту - 6 коп., за пароконную подводу вне тракта - 17 коп. с версты, по тракту - 12 коп. С 10 октября по 31 марта: за одноконную подводу вне тракта - 8 коп. с версты, по тракту - 6 коп., за пароконную подводу вне тракта - 1 коп. с версты, за пароконную подводу по тракту - 12 коп. За перевозку пассажиров ямщиной почтово-телеграфной совместно с почтой по почтовым трактам установлено 4 коп. с версты за все время года.

21 мая 1969 г. в честь 151-й стрелковой бригады, сформированной в городе Кустанае, установлена мемориальная доска на здании Дворца пионеров, у которого состоялся митинг трудящихся города, посвященный проводам воинов-кустанайцев на фронт.

22 мая 1951 г. в Кустанае городскому бюро загса предоставлено коммунальное здание во дворе гормилиции по ул. Ташкентская, 87 (сейчас - ул. 5 Апреля).

23 мая 1978 г. улице Новая в Кустанае присвоено имя дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города Л. И. Беды.

23 мая 1978 г. в Кустанае на 1-м этаже 9-этажного дома по ул. Баймагамбетова, 62 горисполком отвел помещение для размещения салона игровых автоматов.

25 мая 1944 г. постановлением Кустанайского обкома введено раздельное обучение мальчиков и девочек в Кустанае. Утверждены мужские школы: средняя им. Кирова, неполная средняя № 1 им. Павлова по ул. Куйбышева, 35 (Козыбаева). Женские школы: средняя им. Горького по ул. Ленина, 51 (пр. Аль-Фараби), неполная средняя № 2 им. Пушкина по ул. Чкалова, 61 (Каирбекова), средняя им. Крупской по ул. Тарана, 88 (Тауелсиздик). Смешанные школы: средняя им. 20 лет Октября (Наримановка), начальная № 1 по ул. 1 Мая, 52, начальная № 3 по ул. Октябрьская, 49 (Дулатова).

25 мая 1960 г. вновь образованные улицы Кустаная получили названия: в районе хлебокомбината - Индустриальная (Мауленова), в районе военного городка - Южная (Гвардейская), параллельная ул. Лесной в районе Г - Западная.

25 мая 1981 г. решением Кустанайского горисполкома закрыто движение для всех транспортных средств по пр. Ленина (пр. Аль-Фараби) на участке между улицами Калинина (Алтынсарина) и Баймагамбетова, по ул. Советская (Байтурсынова) от ул. Гоголя до пр. Ленина.

28 мая 1945 г. правлению колхоза им Чкалова Узункольского района направлено решение Кустанайского облисполкома о постройке семье члена колхоза, Героя Советского Союза Ивана Платоновича Кирпиченко одноквартирного деревянного жилого дома, об обеспечении приусадебным участком, выделении через облпотребсоюз промтоваров на 3 000 руб., зерна - 2 ц и сена.

31 мая 1967 г. в Кустанае в память о дважды Герое Советского Союза летчике- космонавте В. М. Комарове переименована улица Базарная.

29 мая 1957 г. в Кустанае посажено 83 000 деревьев и кустарников, произведено асфальтирование площади Победы (возле здания КРУ).