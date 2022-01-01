Выпускники Кустанайского учительского института после войны: фронт и судьба



Кажгабыл Агайсин в послевоенное время. / Семейный архив его дочери Нагимы АГАЙСИНОЙ



Ранее об истории Кустанайского учительского института автор писал в статьях «Организовать на базе педучилища», «Кустанайский учительский: 1942-1945», «Из числа преподавателей имеют награды».

В 1950 году Наркомпрос КазССР предлагал Кустанайскому учительскому институту: «Своевременно провести подготовку и подготовить заблаговременно материал (схемы, фото, диаграммы и т. д.) примерно, по следующей схеме: посланцы вуза на фронтах Отечественной войны и их боевые дела». Пункт 12 указания «История института в годы Отечественной войны» так и не был выполнен.

«Прошу принять в ряды заочников»

В трудовой книжке военной поры записывали: «Отчислен в связи с уходом в ряды РККА». В послевоенный период - «Демобилизован на основании приказа Президиума Верховного Совета Союза ССР».



Трудовая книжка С. Сыздыкова о демобилизации 25 сентября 1945 г. / Семейный архив С. Сыздыкова.

Кустанайский государственный учительский институт им. Амангельды Иманова большие надежды возлагал на возвращающихся с фронта участников войны. Бывшие фронтовики отличались жаждой знаний, упорством, настойчивостью в учебе. В отчете о работе заочного отделения института за 1945-1946 учебный год дана положительная характеристика новому студенческому контингенту: «Не в пример предыдущим годам, состав заочников, хотя был и большой, но дисциплинированный и трудолюбивый».

Справка Жумабаева о его работе учителем в школе. / ГАКО



После окончания 1 курса физико-математического факультета студент Зейнелькабден Жумабаев в июле 1941 года был призван в ряды Красной армии. В связи с тяжелым ранением получил инвалидность. После демобилизации работал инструктором Джетыгаринского райкома партии и преподавателем истории в Джетыгаринской казахской средней школе. В 1947 году закончил районную партийную школу с оценками только «хорошо». Первым предметом был «Краткий курс истории ВКП(б)». С этим дипломом в 1948 году решил поступать на исторический факультет заочного отделения.



Удостоверение Жумабаева об окончании партшколы. / ГАКО

В 1949-50 учебном году студентами института стали 178 фронтовиков. Многие бывшие студенты, ушедшие на фронт, возвращались на студенческую скамью. Это происходило даже с перерывом в семь лет, что видно на примере одного документа: «Заявление от 25.04.48 г. от Аскарова Альмагамбета. Я был заочником вашего института с 1940-41 учебного года. Летом 41 г. был на сессии заочников, но после этого был мобилизован в ряды РККА, в которой служил до февраля-месяца 1947 года. Теперь хочу повысить свои знания, поэтому прошу зачислить меня заочником снова. Мои документы находятся у вас в институте. За 1940-41 учебный год вносил взносы за обучение, имею квитанцию».

Зачетная книжка Жумабаева, заочного отделения на историческом факультете, 1948-1949 учебный год. / ГАКО

Примечательна биография Зейнуллы Дуйсенбаева, который закончил Джетыгаринскую казахскую сред­нюю школу и в дальнейшем обучался на физмате института. В 1941 году ушел на фронт и после демобилизации в 1946-м учительствовал в Джаиль­мин­ской средней школе. Дуйсенбаев пожелал продолжить обучение в инсти­туте: «В настоящем заявлении прошу вашего распоряжения при­нять меня в ряды заочников по физико-математическому фа­куль­тету».

Автобиография бывшего студента, фронтовика Жумабаева. / ГАКО



В семейных архивах

Дети и внуки бывших студентов института бережно хранят документы довоенного и военного периодов. Можно проследить судьбу тех, кто поступил 1 сентября 1939 года, когда с началом Второй мировой войны по всей стране студентов вузов призывали в ряды Красной Армии и в течение первого же учебного года они получали повестку военкомата.

Одним из них был Кажгабыл Агайсин - студент отделения «История и география» 1939-1940 учебного года. У всех призывников института причина указывалась одна: «Исключен в связи с призывом и отправкой в части войск РККА». Справку подписал директор института И. П. Найдёнов. Документы министерства обороны СССР свидетельствуют о боевом пути и наградах: «Агайсин Кажгабыл. Дата рождения: 1914. Место рождения: поселок Кара-Чилик, Урицкий район, Кустанайская область, Казахская ССР. Дата призыва: 15 мая 1940. Воинское звание: старший сержант. Наименование воинской части: 47 стрелковая дивизия. Выбытие из воинской части: 24.05.1945».



Кроме этого, имеется отдельная графа - «История». Процитируем: «Закончил войну в Кёнигсберге в 1945 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден Орденом Славы III степени от 10 октября 1944 года 492747. Дата подвига: 05.10.1944». «Приказ частям 47 стрелковой Невельской ордена Ленина и ордена Суворова дивизии 10 октября 1944 г. № 0109/н действующая армия» указывал, что из 19 награжденных Орден Славы III степени получили 10 солдат и сержантов, Орден Красной звезды 6 человек. Командир 559 артполка гвардии подполковник Петрухин представил обоснование к награждению сержанта Агайсина Орденом Красной звезды, но вышестоящее начальство приняло решение наградить его Орденом Славы III степени, который могли получить только солдаты и сержанты. От имени Президиума Верховного Совета ССР Орденом Славы III степени наряду со своими боевыми товарищами, награждался командир отделения связи 559 артиллерийского полка сержант Агайсин Кажигабила «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество».

«Наградной лист» сержанта Кажигабилы Агайсина 9 октября 1944 г. / Семейный архив его дочери Нагимы АГАЙСИНОЙ



В «Наградном листе» приводится «краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг» сержанта Кажигабилы Агайсина: «За время прорыва обороны противника 5.10-44 г. в районе Чуйки Литовской ССР бесперебойно работала телефонная связь КП с ОП батареи, несмотря на многочисленные обстрелы противника на участке проложенной линии, благодаря хорошей работы отделения связи. Командир батареи бесперебойно и своевременно вел огонь по отступающему противнику. Лично сам т. Агайсин в этом бою исправил до 16 подрывов телефонной линии, что дало возможность быстрому продвижению наших частей».

С 1949 года Агайсин продолжает обучение в Мендыгаринском педагогическом училище и оканчивает его с отличием. Другая награда - Орден Отечественной войны II степени - нашла героя только через 30 лет, 6 апреля 1985 года.

Для представления директивным органам

Судьба студентов-фронтовиков могла переживать взлеты и падения. Так случилось с выпускником института, ставшим после войны преподавателем, заведующим кабинетом марксизма-ленинизма в родном вузе. 16 декабря 1952 года на имя директора Кустанайского учительского института поступает грозное распоряжение. «Директору Кустанайского учительского института. Тов. Терентьеву С. П. Согласно приказу Министра просвещения КазССР от 25 февраля 1952 года № 20 «0 мерах по устранению недостатков в подборе преподавателей основ марксизма-ленинизма, политэкономии и философии» обязываю немедленно освободить от работы преподавателя кафедры марксизма-ленинизма вверенного Вам института тов. Беляшова Г. Д. как неутвержденного Министерством просвещения и Министерством высшего образования СССР».

Личное дело Г. Д. Беляшова. / Архив КРУ им. А. Байтұрсынұлы



В личном деле имеется проект (черновой вариант с печатным текстом и рукописными вставками) документа, который требовали в министерстве.

«Характеристика на тов. Беляшова Георгия Дмитривича.

Тов. Беляшов Г. Д., рож­дения 1918 г., из крестьян-бед­няков, русский, член ВКП(б) с 1942 г., окончил историческое отделение Кустанайского гос. учительского института в 1946 г., а в 1952 г. заочно окончил Че­лябинский педагогический ин­ститут. После окончания Кус­танайского учительского ин­ститута был оставлен на работе в этом же институте в качестве зав. кабинетом марксизма-ленинизма, где и работает в настоящее время. Тов. Беляшов Г. Д. добросовестно относится к работе, систематически работает над повышением своего идейно-теоретического и научно-педагогического уровня. Тов. Беляшов Г. Д. участник Великой Отечественной войны, получил тяжелое ранение, имеет правительственные награды. Характеристика выдана для представления директивным органам в связи с выдвижением т. Беляшова ассистентом кафедры основ марксизма-ленинизма».

Несмотря на все боевые заслуги и политическую подготовку соискателя на должность ассистента кафедры марксизма-ленинизма, директору института Терентьеву «сообщили в школьном отделе ОК КПК, что тов. Беляшов директивными органами не будет утвержден в этой должности». Такое решение было принято несмотря на то, что не только руководство кафедры и института рекомендовали фронтовика Беляшова (как «члена ВКП(б), нашего питомца»), но и в письме отдела обкома КП(б)К в лице его заведующего А. Визера от 23 августа 1952 года сообщалось директору Кустанайского учительского института С. П. Терентьеву, что «отдел школ ОК КП(б)К, имея положительное заключение заведующего кафедрой основ марксизма-ленинизма тов. Юманкулова, не возражает против использования Беляшова на преподавательской работе».

По всей видимости вышестоящие директивные органы учитывали в отношении Беляшова «недостаточно высокий теоретический уровень его лекций, особенно в смысле их речевого оформления». В конечном итоге фронтовик, секретарь парторганизации учительского института, имеющий два обра­зования (дипломы учительского и педагогического институтов) Беляшов «был переведен в распоряжение Кустанайского облоно, где ему предложили должность преподавателя истории в мужской средней школе им. Кирова».

Сохранились фрагментарные архивные записи в черновиках «2-х тетрадей», где указывалось, что только в первый год войны «были призваны в действующую армию 22 студента и 7 преподавателей». Но так и осталось неизвестным, сколько всего было призвано на фронт студентов, кто из них погиб на полях сражений. В будущие годы историкам предстоит продолжить научные изыскания о подвиге людей военного поколения.

По материалам монографии: Легкий Д. М., Нурсеитов Б. Н. «У истоков университета. История Кустанайского учительского института (1939-1955 гг.)». Костанай, 2024.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы

Список студентов и работников, демобилизованных из Красной Армии