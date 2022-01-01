В Костанайской области появилось сразу несколько платных дорог: Костанай - граница РФ (на Троицк), Костанай - Денисовка. Правозащитники подали в суд, чтобы отменить это решение. А вы согласны с введением платных дорог? Да. Иначе у нас никогда не будет дорог хорошего качества, бюджета не хватит.

Да. Но только после их ремонта. И платно - только для грузового транспорта.

Нет. Эти деньги не смогут существенно улучшить качество дорог.

Нет. У населения и так нет денег. Нельзя всегда выезжать за счет граждан.

