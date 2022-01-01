Куда пойти с 8 по 14 мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29,
90-11-39
|
10, 11 мая,
12.00
|
«Солдатская каша», сказка по инсценировке Г. Иванова
|
10, 11 мая,
14.00
|
«Сарбаздар», Г. Иванов, ертегі
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
|
8 мая,
17.00
|
«Махаббат қызық мол жылдар», А. Нуршаиков, мелодрама. Премьера
|
11 мая,
17.00
|
«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А.Чехов, комедия
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
|
8 мая,
16.00
|
«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика
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10 мая,
12.00
|
«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
|
10 мая,
17.00
|
«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика
|
11 мая,
12.00
|
«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок Братьев Гримм
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11 мая,
17.00
|
«О героях былых времен», литературно-драматическая композиция. Героям Костанайской области посвящается
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16 мая,
18.00
|
«Амок. P.S.», Н. Мазур, драма. Премьера
|
Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
|
В течение месяца
|
«Глазами тех, кто был в бою», выставка живописных и графических работ советских и казахстанских художников – участников ВОВ из фондовой коллекции музея
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Весна. Победа. Память», выставка работ костанайских художников, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
|
В течение месяца
|
«Дорога, которую мы выбираем», выставка живописных работ, посвященная году рабочих профессий
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
|
11 мая,
18.00
|
«Симфония Рока» с симфоническим оркестром Tarsi. 5+
|
15 мая,
19.00
|
«Туған жер үні», атты концерттік кеші
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина, 111,
тел.: 50-03-54,
50-06-71
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В течение месяца
|
«Эхо победы в наших сердцах», выставка работ студентов кафедры искусств КРУ и учащихся детской художественной школы им. А. Никифорова
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. Плей-офф, матчи за 3-е место. «Тобол» - «Алматинский легион»
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Костанай, СРК «Костанай»
|
10-11 мая, 17.00
|
Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Тулпар»
|
Рудный, СК «Аят-Арена»
|
9-10 мая
|
Республиканская многодневная велогонка «Мемориал чемпионов»
|
Костанай, каньон за гостиным двором
«Золотой Фазан»
|
8 мая, 10.00,
9-10 мая, 10.30
|
Чемпионат Республики Казахстан по маунтинбайку
|
Костанай, каньон за гостиным двором
«Золотой Фазан»
|
12 мая, 10.00,
13 мая, 10.30
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