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Куда пойти с 8 по 14 мая

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 

90-11-39

10, 11 мая,

12.00

«Солдатская каша», сказка по инсценировке Г. Иванова

10, 11 мая,

14.00

«Сарбаздар», Г. Иванов, ертегі

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

8 мая,

17.00

«Махаббат қызық мол жылдар», А. Нуршаиков, мелодрама. Премьера

11 мая,

17.00

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А.Чехов, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

8 мая,

16.00

«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика

10 мая,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

10 мая,

17.00

«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика

11 мая,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок Братьев Гримм

11 мая,

17.00

«О героях былых времен», литературно-драматическая композиция. Героям Костанайской области посвящается

16 мая,

18.00

«Амок. P.S.», Н. Мазур, драма. Премьера

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

 тел. 50-03-89

В течение месяца

«Глазами тех, кто был в бою», выставка живописных и графических работ советских и казахстанских художников – участников ВОВ из фондовой коллекции музея

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Весна. Победа. Память», выставка работ костанайских художников, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В течение месяца

«Дорога, которую мы выбираем», выставка живописных работ, посвященная году рабочих профессий

Областная филармония им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

11 мая,

18.00

«Симфония Рока» с симфоническим оркестром Tarsi. 5+

15 мая,

19.00

«Туған жер үні», атты концерттік кеші

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина, 111,

тел.: 50-03-54,

50-06-71

В течение месяца

«Эхо победы в наших сердцах», выставка работ студентов кафедры искусств КРУ и учащихся детской художественной школы им. А. Никифорова

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Когда

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. Плей-офф, матчи за 3-е место. «Тобол» - «Алматинский легион»

Костанай, СРК «Костанай»

10-11 мая, 17.00

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Тулпар»

Рудный, СК «Аят-Арена»

9-10 мая

Республиканская многодневная велогонка «Мемориал чемпионов»

Костанай, каньон за гостиным двором

 «Золотой Фазан»

8 мая, 10.00,

9-10 мая, 10.30

Чемпионат Республики Казахстан по маунтинбайку

Костанай, каньон за гостиным двором

 «Золотой Фазан»

12 мая, 10.00,

13 мая, 10.30