Сухой остаток. С 28 апреля по 4 мая
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 35 пар. Самому молодому жениху - 22 года, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 77 лет, невесте - 47;
- зарегистрированы 7 разводов;
- зарегистрированы 46 новорожденных: 18 девочек и 28 мальчиков. Имена недели: Омар, Леон, Искандер, Адам, Элан, Этери, Орбике, Мариэль, Сафина, Диониса, Арина, Динель, Василиса. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 51 год, маме - 44 года;
- умерли 50 человек: 34 женщины и 16 мужчин.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 822 вызова, из них 1 416 - к детям;
- поступили 22 вызова на ДТП: в авариях пострадали 22 человека, 16 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 248 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратилось 203 человека, 150 из них стали донорами (у 47 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в Аулиеколе).
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- при помощи камер видеонаблюдения выявлены 1 040 правонарушений;
- в медицинский вытрезвитель помещены 589 человек;
- за неделю выявлено 3 247 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 32 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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