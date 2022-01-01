По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 35 пар. Самому молодому жениху - 22 года, невесте - 19 лет. Самому зрелому жениху - 77 лет, невесте - 47;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 46 новорожденных: 18 девочек и 28 мальчиков. Имена недели: Омар, Леон, Искандер, Адам, Элан, Этери, Орбике, Мариэль, Сафина, Диониса, Арина, Динель, Василиса. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 19. Самому зрелому папе - 51 год, маме - 44 года;

- умерли 50 человек: 34 женщины и 16 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 822 вызова, из них 1 416 - к детям;

- поступили 22 вызова на ДТП: в авариях пострадали 22 человека, 16 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 248 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратилось 203 человека, 150 из них стали донорами (у 47 доноров забор крови осуществила бригада на выезде в Аулиеколе).

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлены 1 040 правонарушений;

- в медицинский вытрезвитель помещены 589 человек;

- за неделю выявлено 3 247 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 32 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.