В начале декабря прошлого года мне принесли пенсию, но не хватило еще 10 000 тенге. За ними сказали идти на «Казпочту». Я пенсионер, у меня артроз, но в итоге пришел туда самостоятельно. Что это за нововведение, почему пенсию выплатили не полностью? Могу ли я не ходить на «Казпочту» за этой выплатой?

Ефрем ТОЦКИЙ, Костанай

Комментарий

На вопрос ответили в call-центре АО «Казпочта»:

- Выплата, о которой говорит автор письма, не относится к пенсии, это дополнительное пособие, так как пенсию сотрудники «Казпочты» приносят только в полном объеме. У каждого абонента пособие начисляется индивидуально, например, ежемесячно. Действительно, чтобы его получить, клиенту необходимо явиться в областной филиал «Казпочты» самостоятельно, так как эта сумма зачисляется на его индивидуальный счет. Также он может оформить доверенность на родственника, но ее необходимо нотариально заверить. Ефрем Ермолаевич, как и другие клиенты, может обратиться в call-центр АО «Казпочта» по номеру 1499 и назвать свои данные. Оператор поможет разобраться в ситуации, подробно объяснит, какая это была выплата.