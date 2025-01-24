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Куда пойти с 23 по 29 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

25 января,

12.00

«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка

25 января,

14.00

«Менің досым жел», Н. Насырова, сказка

26 января,

12.00

«Школа вежливости», В. Латыпова, сказка. Премьера

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

24 января,

10.00

«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі

24 января,

18.30

«Бір түп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма

26 января,

17.00

«Айна ғұмыр», Р. Отарбаев, трагедия

28 января,

10.00

«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі

29 января,

10.00

«Ханшайым», В. Илюхов, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

23 января,

18.30

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

24 января,

18.30

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

25 января,

12.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

25 января,

17.00

«Тысяча и одна ночь», по мотивам восточных сказок, спектакль-притча. Премьера

26 января,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка

 26 января,

17.00

«Тысяча и одна ночь», по мотивам восточных сказок, спектакль-притча. Премьера

30 января,

18.30

«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Природа. В ней есть любовь, в ней есть язык...» - открытие выставки работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

23 января,

15.00

Открытие выставки памяти художника Георгия Сокова.

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28,

WhatsApp +7-705-746-73-54

25-26 января,

12.00, 15.00

Цирк Brawl star. В программе: клоун-шоу, игра с геометрическими фигурами, фокусы и многое другое. Детям до 4 лет бесплатно без предоставления места

 

Спортафишка

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Астана»

Костанай, СРК «Костанай»

24 января 19.00,

25 января, 17.00

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Астана»

Рудный, СК «Аят-Арена»

24-25 января

Бокс. Чемпионат Казахстана среди младших юношей 2011-2012 годов

Костанай, ул. Гашека, 1/4, детско-юношеская спортивная школа

26-31 января, 14.00