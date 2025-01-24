Куда пойти с 23 по 29 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
|
Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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25 января,
12.00
|
«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка
|
25 января,
14.00
|
«Менің досым жел», Н. Насырова, сказка
|
26 января,
12.00
|
«Школа вежливости», В. Латыпова, сказка. Премьера
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
24 января,
10.00
|
«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі
|
24 января,
18.30
|
«Бір түп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма
|
26 января,
17.00
|
«Айна ғұмыр», Р. Отарбаев, трагедия
|
28 января,
10.00
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«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі
|
29 января,
10.00
|
«Ханшайым», В. Илюхов, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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23 января,
18.30
|
«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
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24 января,
18.30
|
«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
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25 января,
12.00
|
«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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25 января,
17.00
|
«Тысяча и одна ночь», по мотивам восточных сказок, спектакль-притча. Премьера
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26 января,
12.00
|
«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка
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26 января,
17.00
|
«Тысяча и одна ночь», по мотивам восточных сказок, спектакль-притча. Премьера
|
30 января,
18.30
|
«Синий платочек», В. Катаев, военная лирика
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
|
Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
«Природа. В ней есть любовь, в ней есть язык...» - открытие выставки работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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23 января,
15.00
|
Открытие выставки памяти художника Георгия Сокова.
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28,
WhatsApp +7-705-746-73-54
|
25-26 января,
12.00, 15.00
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Цирк Brawl star. В программе: клоун-шоу, игра с геометрическими фигурами, фокусы и многое другое. Детям до 4 лет бесплатно без предоставления места
Спортафишка
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Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Астана»
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Костанай, СРК «Костанай»
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24 января 19.00,
25 января, 17.00
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Астана»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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24-25 января
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Бокс. Чемпионат Казахстана среди младших юношей 2011-2012 годов
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Костанай, ул. Гашека, 1/4, детско-юношеская спортивная школа
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26-31 января, 14.00
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