В Костанае планируют расширить Центр адаптации для бомжей, так как нынешних мест не хватает. В 2022 году было 241 обращение, и больше половины обратившихся не попали в центр. Как вы считаете, поможет ли расширение? Да, поможет. Иначе бомжи так и будут занимать палаты в больницах или помирать на улице.

Скорее поможет, но мера это временная и проблему бомжей не решит.

Скорее не поможет. Даже дополнительный корпус не сможет вместить всех желающих.

Нет, не поможет. Нужно помогать им искать жилье и работу, а не перезимовать.

