Новые сообщения о теплотрассах без изоляции в редакцию на этой неделе не поступало. Поэтому мы проверяем состояние «голых» труб из предыдущих номеров и призываем читателей быть активнее. Неужели проблема с изоляцией теплотрасс в Костанае уже решена?

Две недели назад, 10 января, «НГ» писала, что небольшой участок труб, заходящих в дом № 114 по ул. Алтынсарина, без изоляции. Об этом сообщала жительница Костаная Гульбаршим АХМЕТОВА.

- Я звонила в КТЭК несколько раз. Обещают, но не изолируют. Так и греем улицу, - рассказывала она.

21 января корреспонденты «НГ» увидели, что участок подлатали - поставили обшивку такой длины, чтобы она закрывала оголенную часть трубы.





Ул. Алтынсарина, 114. Участок без изоляции подлатали / Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

Руководство КТЭК прокомментировало ситуацию с теплотрассой по ул. Алтынсарина, 122, о которой мы сообщали в конце 2024 года.

- По результатам обследования данного участка установлено, что проведение качественных теплоизоляционных мероприятий на нем возможно только с предварительным временным отключением от теплоснабжения и горячего водоснабжения четырех многоэтажных жилых домов, в которых проживает 125 наших абонентов, что на сегодняшний день полагаю недопустимым, - сообщил в письме в редакцию директор ГКП Азамат АУЖАНОВ. - Участок теплотрассы принят на учет и будет приведен в соответствие при наступлении благоприятных природных условий. Работа по замене теплоизоляционного материала ведется на предприятии постоянно. Только в 2024 году было утеплено новым материалом порядка 21 км тепловых сетей надземной прокладки. Очень надеемся на понимание редакции и жителей нашего города.

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте по адресу ng@ng.kz, на WhatsApp: +7-747-907-57-92, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!