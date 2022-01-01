Побывал давеча на очередной отчетной встрече акима Костанайской области К.. Аксакалова перед населением, которая прошла в одном из цехов ТОО «KamLitKZ».

В этот раз за одну ночь собрали со всей области несколько сотен человек, которых в полдень, за два часа до начала мероприятия, начали свозить на автобусах на завод, находящийся в производственной зоне Костаная. Из-за этого абсолютное большинство участников данного мероприятия остались без обеда и были вынуждены слушать доклады выступающих на голодный желудок.

Надо признать, что на такие встречи по сложившейся практике акиматовские собирают по разнарядке одних и тех же людей: госслужащих, депутатов и учителей. Приглашаются именно те, кто не будет задавать неудобные вопросы и озвучивать наболевшие проблемы.

По заданному сценарию прошла и эта встреча. Острых вопросов не было, и собравшиеся, не услышав ничего нового, чинно покинули очередное праздное собрание.

Никто не спросил у бастыков о судьбе областной детской больницы, которая уже больше пятилетки не может принять маленьких пациентов. Также костанайцы не решились справиться о резиденции акима области, пару лет назад обещанной им социальной сфере региона. Не оказалось среди приглашенных возмущенных его идеей развития областного центра ввысь и обозленных на акимат разборками по ПДП жителей Костаная. Селяне ждут не дождутся обещанных рабочих мест в молочно-товарных фермах Костанайщины, о которых много вещали с самых высоких трибун региона.

Вместо решения всех реальных и насущных проблем в очередной раз в умах костанайцев и не только старательно пытались закрепить роль нынешнего рулевого Костанайской области в привлечении крупных инвесторов: КИА, КамЛитКЗ и других. Но мы-то помним, что предыдущие акимы тоже не лаптем щи хлебали...

Для чего стали проводиться эти частые, с помпой обставленные отчеты перед населением? В чем их смысл, если происходят одни монотонные монологи и нет настоящего диалога с людьми?

Может быть, триггером послужила недавняя инсайдерская информация в социальных сетях о возможной смене руководителя нашей области? И теперь идут судорожные попытки заявить о себе в ярких и радужных красках?

Не поздно ли пить «Боржоми»?

Mars, пользователь сайта ng.kz