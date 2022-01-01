По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 12 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 78 лет, невесте - 79;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 62 новорожденных: 32 девочки и 30 мальчиков. Имена недели: Темирлан, Арсен, Эмиль, Лука, Гордей, Дидар, Зара, Агата, Латифа, Сара, Жанали, Альфия. Самому молодому папе - 22 года, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 52 года, маме - 43;

- умерли 60 человек: 25 женщин и 35 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 7 644 вызова, из них 1 796 - к детям;

- поступило 10 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 12 человек, 9 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 381 человека.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 373 человека, 296 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 970 правонарушений;

- в медицинский вытрезвитель помещены 584 человека;

- за неделю выявлены 2 916 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 34 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.