Из истории восстания в Батпакаринском районе Кустанайского округа



Иллюстрация к статье «Восстание 1929-1931 годов в Казахстане» на сайте world-nan.kz



При перечитывании архивных документов внимание остановилось на информационном сообщении Кустанайского окружного комитета ВКП (б) райкомам партии в связи с восстанием в Батпакаринском районе в ноябре 1929 года, в разгар конфискации байских хозяйств.

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК КАССР от 27 августа 1928 года у крупнейших баев предполагалось конфисковать все имущество и выселить их из мест постоянного проживания. В результате предварительной работы на учет взяли 249 байских хозяйств. Скотовладельцы округа вместе с семьями были высланы в Семипалатинский округ. Большинство конфискованного у них скота передали беднякам и батракам (8 034 головы) и 2 894 головы - колхозам. Конфискация ослабила влияние баев, развернулась активная пропаганда по вовлечению казахов в колхозы, куда вступали получившие скот бедняки.

Перед этим государство провело кампанию по снабжению хлебом центральных районов России, испытывающих нехватку продовольствия. Крестьяне вынуждены были отдавать большую часть имеющегося хлеба в счет уплаты сельхозналога в порядке самообложения. Окружные организации организовывали «красные обозы», вывешивали списки должников, чтобы выполнить план. Документы свидетельствуют, что еще в 1928 году многие жители районов Казахстана голодали. Зажиточные крестьяне, освобождая закрома, укрывали хлеб в ямах под снегом. Те, кто укрывал хлеб и перепродавал его, судебно преследовались, лишались земли, облагались штрафами. Окружное руководство допускало перегибы, применяя меры административного порядка: хождение по домам, массовые обыски и аресты.

Территорию КАССР разделили на районы по типам хозяйств: кочевые, полукочевые и оседлые. К полукочевым районам Кустанайского округа были отнесены: Тургайский, Батпакаринский, Убаганский, Аманкарагайский, Джетыгаринский, Наурзумский. Эти же районы на заседании бюро Кустанайского окружкома были признаны и самыми опасными по случаям активных выступлений байства. Решили создать два отряда из 50 человек каждый. Первый отряд - конница, второй - резервный, на смену первому и для охраны города. В сентябре 1928 года на заседании президиума Кустанайского окрисполкома постановили «выселить из пределов округа с конфискацией имущества и скота как социально опасных, которые, пользуясь своим родовым и экономическим господством и на основе старых традиций и кабального характера их отношений к окружающему населению, злостно препятствуют проведению всех мероприятий, направленных к улучшению экономического и культурного развития трудящихся аула 55 хозяйств, среди которых из Батпакаринского района: Тлеуова Кашибая, Смаилова Мухаммеда, Кожабаева Ермухама, Серкабаева Оспана».

Окружные советские организации не были осведомлены о конфискации во всей полноте, а баи узнали об этом из Кзыл-Орды за месяц до получения декрета. Они знали о нормах скота, подлежащих конфискации хозяйств, и другие установки декрета. Примером может служить поездка члена коллегии Верховного суда Буркутова по Тургайскому и Батпакаринскому районам, «который, будучи связан с видным баем Каралдиным Бакадамом, распространял установку центра о конфискации байских хозяйств с указанием конкретных норм».

Из отчета Кустанайского окрисполкома об участии аульных Советов в кампании по конфискации байского имущества: «В результате проверки деятельности аулсоветов обнаружили, что в Тургайском и Батпакаринском районах Советов как органов пролетарской диктатуры нет. В большинстве аулсоветов этих районов не оказалось даже списков членов аулсоветов. Участие в конфискации выразилось в формальном участии председателей и секретарей этих Советов, вследствие чего фактического учета скота и имущества не имелось, а наоборот, Советы содействовали укрытию путем выдачи справок о фиктивном разделе и нереальном количестве скота, принадлежащего баям».

Усилившаяся классовая борьба в поселках и аулах приняла в Кустанайском округе особо ужесточенные формы (убийство, поджоги, вредительство и пр.)

В ноябре 1929 года секретарь Кустанайского окружкома ВКП (б) Дисконтов отправил всем райкомам партии информационное сообщение о том, что 3 ноября 1929 года в Батпакаринском районе вспыхнуло восстание, которое продолжалось до 9 ноября. По подсчетам, в нем участвовало 400-500 человек, из которых было вооружено не более 50. Восставшими были арестованы все представители местной власти, сожжены все дела партийно-советских учреждений, дом муллы, где находились кооперативные организации, суд, милиция и др.

Лозунги восставших гласили: «Долой Советскую власть!», «Возврат на прежние места высланных баев, конфискованного имущества и земли», «Долой коммунистов!», «Восстановление церквей, мечетей». Восставшие избрали своим предводителем хана Омара Бармакова (бывший торговец, дважды судим за растрату), организовали аульных старшин, аксакальских судей. Собрав по 50 человек из каждого административного аула, хотели создать армию «сарб аз» (воин, ратник) численностью до 1 000 человек. Планировали разделить отряд на две части. Первая должна пойти в Тургай и, укрепившись там, создать временный центр восстания. Вторая - занять Наурзум и продолжить наступление на Кустанай. Восставшие пытались установить связь с русскими крестьянами, требовали отмены хлебозаготовок. Кулаки и баи провели два объединенных совещания, одно из которых состоялось во время Покровской ярмарки в Кустанае, другое - в п. Семиозерном. Обсуждали земельный вопрос, но ни к какому решению не пришли.



Удостоверение Кустанайского окружкома ВКП (б) о подтверждении работы в агитационном кабинете. 1929 г. ГАКО

Окружком считал, что восстанием руководила «Алаш-Орда». Зачинщики придерживались метода - меньше проливать крови, разрешить все вопросы «либерально-гуманным путем». Часть коммунистов они пытались привлечь на свою сторону. Вот характеристики главарей восстания: Абайдильда Бекжанов - бывший начальник Наурзумской милиции, имевший тесную связь с алашордынской группировкой, возглавляемой Дулатовым (речь идет о Миржакипе Дулатове (1885 -1935 гг.), казахском поэте и писателе, арестованном задолго до начала восстания в Батпакаре и находившемся в то время под следствием. Его брат Аскар Дулатов тоже обвинен в связях с восставшими и осужден вместе с братом. Оба умерли в Соловецких лагерях). Сейтбек Калиев - занимал ряд ответственных советских должностей, влиятельный бай. Смагулов - первый председатель ревкома Тургая, бай. Юсупов - бай 15 аула. Нарбай Кдыралин - влиятельный бай.

Главари распространяли слухи, что Калинин убит, Сталин сбежал, что советской власти пришел конец, скоро придет Садвакасов и все спасение только в нем. Якобы он будет руководить Казахстаном и представлялся им символом освобождения. Смагул Садвакасов (1900-1933 гг.) - бывший нарком просвещения Каз. АССР и член бюро крайкома ВКП (б), освобожден от должности в марте 1927 г. в связи с необоснованными обвинениями в национальном уклонизме.

Причину восстания усмотрели в мероприятиях по конфискации, обостривших классовую борьбу и сопротивление байства. Кроме того, сыграли свою роль отдаленность района и патриархально-родовые отношения.

Для ликвидации были посланы несколько вооруженных отрядов, а для проведения массовой работы - более десятка казахских ответработников.

За участие в восстании в Батпакаре в 1929-1931 гг. были привлечены к ответственности 530 человек, 115 из них - расстреляны, 170 - осуждены на сроки от 2 до 10 лет, 28 - высланы на 3 года за пределы Казахстана, 17 - осуждены условно, 194 - освобождены как пассивные участники, попавшие под влияние баев и мулл.