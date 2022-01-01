Хочется поехать на отдых куда-нибудь в тропики или субтропики. Но пугает риск заразиться такими болезнями, с которыми мы не сталкиваемся здесь. Хотелось бы защитить себя. Можно ли в Костанае сделать прививки от болезней, распространенных в теплых странах? И если можно, то где именно проводится вакцинирование от экзотических болезней?

Наталья, пользователь сайта

Комментарий

Редакция «НГ» получила разъяснения от РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан».

Из информации департамента следует, что в Казахстане в список обязательных входят: прививка от туберкулеза, гепатита, полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка, гемофильной инфекции типа b, пневмококковой инфекции, кори, краснухи и паротита, вирусного гепатита А и вируса папилломы человека (для девочек). Также проводится вакцинация от бешенства, сибирской язвы, туляремии, брюшного тифа, клещевого энцефалита, гриппа определенных групп населения, которые в силу профессиональной деятельности более подвержены риску инфицирования. Вакцинация от перечисленных заболеваний проводится согласно национальному календарю прививок и осуществляется в городских поликлиниках по прикреплению, бесплатно. Вакцинация от других инфекций в г. Костанае не проводится.

- Жителям города и области перед выездом в другие страны советуем проверить, привиты ли они всеми обязательными вакцинами в Казахстане, - порекомендовала руководитель отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента Айгерим КАЛИЕВА. - У населения имеется возможность привиться вакцинами, не входящими в национальный календарь прививок РК, на платной основе в частных прививочных кабинетах крупных городов Казахстана.

Для формирования стойкого иммунитета необходимо вакцинироваться минимум за месяц до отъезда.

Айгери Калиева добавила, что список прививок, обязательных и рекомендуемых для въезда в различные страны мира, можно посмотреть на сайте Всемирной организации здравоохранения. Еще один источник - сайт Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Необходимо выбрать колонку For travelers («Для путешественников») и просмотреть страницу с рекомендованными прививками.