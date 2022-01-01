В 148-м туре помощи ждут два мальчика и девушка

Чтобы удовлетворить все три заявки, необходимо собрать 880 000 тенге.

Неожиданная поломка



Артему срочно нужна помпа для питания / Фото Евгении ГАПШИ



8-летний Артем ГАПША живет в селе Камысты. Это его пятое участие в проекте «Нужные деньги». Наши читатели помогали мальчику в 97, 100, 118 и 129-м турах.

В 4-месячном возрасте Артему поставили диагноз ДЦП, и поначалу врачи давали очень хорошие прогнозы. Всего только и надо было регулярно обеспечивать малышу курсы реабилитации. Этим родители занимались со всей ответственностью, пока жизнь не нанесла неожиданный удар. В марте 2019 года у Артема развилась тяжелая пневмония со спадением легочной ткани, отеком мозга и как итог - комой. В реанимации областной детской больницы врачи боролись за мальчика 3 месяца и смогли спасти ему жизнь. Но последствия столь долгого пребывания в коме оказались разрушительными для детского организма: пропали такие важные рефлексы, как дыхательный, глотательный, кашлевой. Сейчас Артем дышит через трахеостому, питается через гастростому, а врачи не дают надежды на то, что когда-нибудь он избавится от этих «трубочек», на которых держится его жизнь.

Кстати, уже не один министр здравоохранения обещал родителям таких детей решить вопрос о компенсировании затрат на покупку расходников для трахеостом и гастростом. Но уж и министры сменились не единожды, а воз и ныне там. И мечутся такие семьи в поисках средств на приобретение трубочек, спецсалфеток, катетеров, фильтров, специальных мазей и прочих дорогостоящих «мелочей».

Несмотря на все трудности, семья Гапша давно не обращалась в проект «Нужные деньги», как-то изворачиваясь, приобретая все необходимое для поддержания жизни сына. Но жизнь полна неожиданностей.

- Я вынуждена снова к вам обратиться, - позвонила в редакцию мама мальчика Евгения ГАПША. - Думала, сами будем справляться. И вроде справлялись потихоньку. Но у нас сломался аппарат, который кормил Артемку. Помпа-насос. Без него нам никак, у Артемки слабый ЖКТ, и, если кормлю вручную, сразу начинаются проблемы. Мы сами покупку помпы не осилим. Подошло время расходники для гастростомы уже закупать, а тут еще и насос. Это для нас большая сумма, без помощи не обойтись.

К счастью, удалось найти почти новую помпу в Таразе, ею пользовались всего три месяца и отдадут за 280 000 тенге (стоимость новой, да с пересылкой из Германии составляет 410 000 тенге).

Доходы семьи: зарплата папы в зимний сезон - 100 000, пособие по инвалидности Артема и по уходу за ним - 175 000 тенге. В семье есть дочь-студентка и сын 14 лет.

Артему нужно как можно быстрее начать получать питание с новой помпой, давайте поможем ему!

Карта «Каспи» 4400 4302 2561 8245, Евгения Г.

Карта привязана к номеру телефона 8-705-130-16-79.

Результаты есть



Реабилитация для Даниила начнется в феврале / Фото Сауле ДВОРЯК



9-летний Даниил ДВОРЯК из Костаная участвовал в 101-м туре «Нужных денег», тогда ему было 5 лет. У мальчика ДЦП, спастическая диплегия. Первые три месяца своей жизни он провел в реанимации на аппарате ИВЛ. Мозг новорожденного получил повреждения, но это было не единственной проблемой. Начинал жизнь ребенок уже с хирургических вмешательств, а всего у него было 5 операций, перенесенных в раннем возрасте.

На момент участия в нашем благотворительном проекте Даниил не только не ходил, но и не сидел и даже не мог держать голову. Родители старались обеспечить ему курсы реабилитации. Мальчик побывал на лечении в Нейрологопедическом центре и Центре китайской медицины, которые находятся в Екатеринбурге, в МЦ «Кия» (Челябинск) и, разумеется, в Костанае. И это принесло свои плоды.

- Даня сейчас переворачивается сам, опирается на руки и поднимается, лежа на животе, готовится к ползанию, - поделилась мама Даниила Сауле ДВОРЯК. - Раньше голова падала, он ее не удерживал, а сейчас контролирует, сидит с поднятой головой некоторое время. Благодаря иглоукалыванию у него ушла спастика, пальцы рук теперь расправлены, он свободно держит предметы в руках. Понимает обращенную речь, скажешь ему сделать что-либо посильное - он делает. Российские доктора дают очень хорошие прогнозы, потому что у него положительная динамика после лечения. Да и наши реабилитологи и врачи заметили улучшения состояния Данечки. Курсы в центре «Кия» нам очень подходят. Мы по плану в ноябре должны были ехать, но не поехали из-за финансовых трудностей. И сейчас я тоже сама не осилю эту поездку. А пропускать еще дольше нельзя - начнется откат. Мы потеряем все, за что так упорно боролись. Поэтому просим помощи у «Нашей Газеты» и ее читателей.

На курс реабилитации в Челябинске нужно 400 000 тенге. Почти год назад отец Даниила покинул семью, не выдержав трудностей, алименты пока не оформлены. Понятно, что, имея ребенка с диагнозом ДЦП, мама работать не может. Весь доход маленькой семьи: пособие Даниила по инвалидности и по уходу за ним - 175 000 тенге. На эти деньги не только собрать на реабилитацию в другом государстве сложно, даже просто прожить трудно. К тому же Даниил может есть только специальную смесь. Одна банка до нового года стоила 8 200 тенге, а их на месяц нужно пять.

От государства специальные смеси больные дети не получают, и этот вопрос, как и с расходниками для трахеостом, с места не сдвигается ни на миллиметр. А ведь для детей с другими диагнозами стоимость банки смеси может достигать 20 000 тенге и более. Родители (а чаще всего рядом с детьми-инвалидами остаются только мамы) постоянно в поисках средств на покупку этих спасительных смесей, и это пробивает брешь в бюджете.

Карта «Каспи» 4400 4302 4147 9994, Сауле Д.

Карта привязана к номеру телефона 8-707-128-74-92.

Цель близка



В декабре Балшекер взяла серебро на республиканских соревнованиях / Фото из личного архива



23-летняя Балшекер КСТАУВА из Костаная участвует в нашем благотворительном проекте 12-й раз. Познакомились наши читатели с Балшекер, когда ей было 11 лет, тогда она уже могла стоять с поддержкой. Но главной ее мечтой было ходить самостоятельно, без поддержки. Ходить так, как ходят люди, не отягощенные какими бы то ни было диагнозами. Да, достижение этой цели - дело не быстрое, улучшения у девушки накапливались медленно, по чуть-чуть, но она всегда верила, что добьется своего. Даже в подростковом возрасте, когда многие дети с ДЦП перестают в себя верить и опускают руки, Балшекер не сдавалась.

На ее примере можно увидеть, чего может достичь ребенок с таким диагнозом благодаря помощи неравнодушных людей, работе реабилитологов, усилиям родителей и, разумеется, самого ребенка. У Балшекер сильная воля, это во многом определяет ее достижения. И не только в восстановлении своего здоровья. Она занимается танцами на колясках и занимает призовые места на соревнованиях разного уровня. Последняя награда - серебро на республиканских соревнованиях в декабре 2024 года.

Этой осенью в Центральном сквере Костаная можно было встретить улыбчивую девушку, передвигающуюся с помощью костылей и под чутким присмотром папы. Это и есть Балшекер. Она все-таки ходит самостоятельно! Это еще не конец борьбы, ведь в итоге костыли должны уйти в прошлое. Так и будет, просто девушке нужно еще время. И курсы реабилитации бросать пока нельзя.

- Я считаю, что самый сильный толчок мне дали занятия на тренажере «Космос», - делится Балшекер. - К сожалению, такой есть пока только в Астане, приходится ездить в столицу. Самый короткий курс стоит 200 000 тенге. Я в очередной раз прошу помощи у проекта «Нужные деньги», потому что моим родителям тяжело каждый раз выделять деньги на эти курсы. А ведь я так близко еще не была к цели. Помогите осуществить мечту!

Чем больше Балшекер будет заниматься на эффективном тренажере, тем быстрее она начнет ходить без костылей. Ей очень нужна ваша поддержка!

Доходы семьи складываются из зарплаты папы, которая сейчас составляет 100 000 тенге (иногда чуть больше, но незначительно) и пособия по инвалидности самой Балшекер - это 69 000 тенге. Мама не работает, потому что всю свою жизнь положила на уход за дочерью и сейчас тоже не может ее оставить без своей ежедневной заботы.

Карта «Каспи» 4400 4302 7340 3763, Балшекер К.

Карта привязана к номеру телефона 8-705-830-16-29.

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Помощь, оказанная в рамках 147-го тура