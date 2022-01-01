По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 30 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 79 лет, невесте - 80;

- зарегистрированы 7 разводов;

- зарегистрированы 67 новорожденных: 36 девочек и 31 мальчик. Имена недели: Златослава, Данелия, Рауза, Наиль, Наргиз, Стеыания, Оливия, Мирослава, Жұлдыз, Амелия, Милиса, Дамели, Фархад, Диас, Степан, Темирлан. Самому молодому папе - 19 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 49 лет, маме - 45;

- умерли 52 человека: 30 женщин и 22 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 8 056 вызовов, из них 1 981 - к детям;

- поступили 15 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 26 человек, 22 человека доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 448 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 965 правонарушений;

- в медицинский вытрезвитель помещены 543 человека;

- за прошедшую неделю выявлено 2 815 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 19 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.