Актауская трагедия - всеобщее горе и шок. Не обошла эта беда и нашу семью. Погибла любимая и единственная дочь Салима. Сознание отказывается принять всю горечь потери. И в эти тяжелые дни мы получили массу людской доброты. Писали отовсюду блогеры, друзья, однокурсники, пациенты и просто сочувствующие люди. Очень многие пациенты писали маме Салимы свои отзывы.

Мы, родственники Салимы, хотим выразить слова благодарности правительству Казахстана, оказавшему всеобъемлющую помощь всем семьям погибших. Особую признательность выражаем акиму Костанайской области Кумару Иргибаевичу Аксакалову, а также работникам аппарата М. М. Сандыбаеву, Д. И. Карымсаковой, которые приняли активное участие в организации похорон. Была предоставлена транспортная логистика и оказана материальная помощь.

С огромным уважением и благодарностью родные и близкие Салимы Джутаевой.

Маншук КУСАИНОВА, Жанылсын ЖАЗЫКБАЕВА, Костанай