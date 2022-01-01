Об открытом участке теплотрассы недалеко от дома № 45 по ул. Амангельды, в котором расположен магазин «Сабрина», сообщила «НГ» жительница Костаная Амина ПЕТРОВА.

- Эти трубы заходят в жилой дом, - пояснила читательница. - Сверху все выглядит прилично: трубы неплохо изолированы. Но если приглядеться, то в самом низу, где они уходят в землю, участок теплотрассы абсолютно голый. Получается, греет землю.

На месте корреспонденты «НГ» увидели участок трубы без изоляции у самой земли.



Ул. Амангельды, 45. Трубы открыты у самой земли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы в торце здания спорткомплекса «Динамо» по ул. Толстого, 59, о которых мы сообщали две недели назад, сотрудники КТЭК хорошо изолировали.



Ул. Толстого, 59. Участок теплотрассы в торце СК «Динамо» хорошо закрыли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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