Куда пойти с 16 по 22 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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18 января,
12.00
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«Школа вежливости», В. Латыпова, сказка. Премьера
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19 января,
12.00
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«Школа вежливости», В. Латыпова, сказка. Премьера
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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17 января,
10.00
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«Аңдардың қыстағы», Е. гКиселькова, ертегі
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19 января,
17.00
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«Алжир», А. Тасымбеков, драма
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21 января,
18.30
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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22 января,
10.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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16,17 января,
18.30
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«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
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18 января,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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18 января,
17.00
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«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
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19 января,
12.00
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«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
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19 января
17.00
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«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
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23 января,
18.30
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«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева
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Областной историко-краеведческий музе ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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17 января,
15.00
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«Природа. В ней есть любовь, в ней есть язык...». Открытие выставки работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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17 января,
18.30
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Karaoke-концерт. В программе: группа DosStar, Азамат Ибраев, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, Зарина Кульмухамбетова, Нурсулу Куснетова, Махамбетов Руслан, творческая школа ARTIST
Спортафишка
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Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Хумо»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
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17 января, 19.00.
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