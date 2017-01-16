НашАфишка

Куда пойти с 16 по 22 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

18 января,

12.00

«Школа вежливости», В. Латыпова, сказка. Премьера

19 января,

12.00

«Школа вежливости», В. Латыпова, сказка. Премьера

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

17 января,

10.00

«Аңдардың қыстағы», Е. гКиселькова, ертегі

19 января,

17.00

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

21 января,

18.30

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

22 января,

10.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

16,17 января,

18.30

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

18 января,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

18 января,

17.00

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

19 января,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

19 января

17.00

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

23 января,

18.30

«Щенок», по мотивам рассказов Л. Андреева

Областной историко-краеведческий музе ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

17 января,

15.00

«Природа. В ней есть любовь, в ней есть язык...». Открытие выставки работ учеников частной художественной школы им. Л. И. Русина

Областная филармония им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

17 января,

18.30

Karaoke-концерт. В программе: группа DosStar, Азамат Ибраев, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, Зарина Кульмухамбетова, Нурсулу Куснетова, Махамбетов Руслан, творческая школа ARTIST

Спортафишка

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Хумо»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

17 января, 19.00.
18 января, 17.00