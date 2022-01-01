В далекие 90-е годы, а также в советское время в сельской местности в каждом дворе была живность (птица, козы, свиньи, коровы), которая помогала людям выживать. В наше время сельчане понимают, что заниматься животноводством на домашнем подворье нерентабельно: корма приходится покупать у перекупщиков, которые, ничего не делая, получают большую прибыль по сравнению с фермером.

Складывается такая ситуация: когда я обратилась в своем поселке к ветврачу, чтобы получить ветсправку на право реализации мяса, он сказал: «Забой животного - через забойный цех, но цех ищите сами». А многие цеха временно не работают, ну а найденный действующий цех не имеет спецтранспорта, чтобы привезти животное.

Наконец мы нашли машину для перевозки, но тут встает новая проблема: где продать мясо? Ярмарки в Костанае проводятся не часто: две нынче осенью и одна в декабре. Но и получить торговое место на ярмарке очень сложно: места занимают торговцы Центрального рынка и из магазинов, которые торгуют привозной замороженной продукцией. Куда бы мы ни обращались, вопрос не решается. На последней ярмарке в рынке «Саяхат» (где торговые места давно распределены между постоянными торговцами) нам досталось место в тамбуре, где рядом также продавали замороженные брикеты голени, окорочка, крылья птицы. А люди из Заречного, приехавшие со свежей свининой, простояли на улице при температуре -14 градусов, не продав ничего. Напрашивается вопрос: почему созданы все условия для перекупщиков, а производителям места нигде не находится?

Когда же управление сельского хозяйства и соответствующий отдел акимата Костаная будут организовывать ярмарки, учитывая интересы сельчан? Которые затрачивают силы, время, деньги на выращивание животного, вынуждены приезжать в 3-4 часа ночи, чтобы занять место для продажи своей продукции, но не всегда его получают.

Любовь ПОШАТОВА, с. Октябрьское, Костанайский р-н