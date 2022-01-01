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Куда пойти с 10 по 15 января

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

11 января,

12.00

«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка

12 января,

12.00

«Учим казахский вместе», А. Серикова, театрализованное представление

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

12 января,

17.00

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

14 января,

18.30

«Айна ғұмыр», Р. Отарбаев, трагедия

15 января,

10.00

«Тентектің оқиғасы», А. Богачева, Ю. Алесин, ертегі

17 января,

10.00

«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

11 января,

12.00

«Новогодние приключения лесной нечисти»

11 января,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

12 января,

12.00

«Новогодние приключения лесной нечисти», А. Удесиани, сказка

15 января,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

16 января,

18.30

«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия

Областной историко-краеведческий музе ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка костанайских художников «В потоке творчества»

В течение месяца

Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

17 января,

18.30

Karaoke-концерт. В программе: группа DosStar, Азамат Ибраев, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, Зарина Кульмухамбетова, Нурсулу Куснетова, Махамбетов Руслан, творческая школа ARTIST

Спортафишка

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Сарыарка»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

10 января, 19.00

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Жетысу»

Рудный, СК «Аят-Арена»

11-12 января,18.00

Первый этап соревнований по дрифту Winter Drift Masters

Костанай, на набережной в районе КЖБИ, на базе отдыха Mojito

12 января, 13.00