Куда пойти с 10 по 15 января
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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11 января,
12.00
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«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка
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12 января,
12.00
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«Учим казахский вместе», А. Серикова, театрализованное представление
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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12 января,
17.00
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«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
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14 января,
18.30
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«Айна ғұмыр», Р. Отарбаев, трагедия
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15 января,
10.00
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«Тентектің оқиғасы», А. Богачева, Ю. Алесин, ертегі
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17 января,
10.00
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«Аңдардың қыстағы», Е. Киселькова, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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11 января,
12.00
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«Новогодние приключения лесной нечисти»
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11 января,
17.00
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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12 января,
12.00
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«Новогодние приключения лесной нечисти», А. Удесиани, сказка
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15 января,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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16 января,
18.30
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«Любовные страсти на троих с половиной», реж. Евгения Тикиджи-Хамбурьян, комедия
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Областной историко-краеведческий музе ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка костанайских художников «В потоке творчества»
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В течение месяца
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Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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17 января,
18.30
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Karaoke-концерт. В программе: группа DosStar, Азамат Ибраев, Руслана Пономарева, Айсулу Туткушева, Зарина Кульмухамбетова, Нурсулу Куснетова, Махамбетов Руслан, творческая школа ARTIST
Спортафишка
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Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Сарыарка»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
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10 января, 19.00
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Жетысу»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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11-12 января,18.00
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Первый этап соревнований по дрифту Winter Drift Masters
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Костанай, на набережной в районе КЖБИ, на базе отдыха Mojito
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12 января, 13.00
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