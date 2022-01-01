Правительство Казахстана утвердило план в рамках Года рабочих профессий из более 70 мероприятий. Привлекут ли они молодежь на заводы и фабрики? Да. В СМИ по госзаказу организуют популяризацию трудовой карьеры.

Да. Для полумиллиона школьников проведут экскурсии на предприятия.

Да. В школах создадут 1 000 классов для получения первой профессии.

Нет. Престиж рабочих профессий повысит только адекватная оплата труда.

