По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 31 пара. Самому молодому жениху - 21 год, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 77 лет, невесте - 73 года;

- зарегистрированы 10 разводов, в том числе по решению суда - 1;

- зарегистрированы 57 новорожденных: 40 девочек и 17 мальчиков. Имена недели: Карим, Асанали, Аран, Игнат, Ерасыл, Кирилл, Матвей, Адият, Абиль, Ислам, Тимофей, Амир, Инсар, Иван, Тея, Адалина, Дамира, Севил. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 16. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 42 года;

- умер 71 человек: 40 женщин и 31 мужчина.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 9 524 вызова, из них 2 752 - к детям;

- поступили 13 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 16 человек, 13 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 569 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 64 выезда, из них: 1 - на ЧС природного характера; 14 - на пожары; 20 - на случаи горения; 29 - на аварийно-спасательные работы.

- спасен при АСР 41 человек, из них детей - 5. При ПСР спасен 1 человек, эвакуированы 10 человек, из них детей - 3. При пожарах спасены 3 человека.