Об открытом участке теплотрассы во дворе дома № 114 по ул. Алтынсарина сообщила «НГ» жительница Костаная Гульбаршим АХМЕТОВА.

- Участок трубы заходит прямо в наш дом, он полностью без изоляции, - рассказала читательница. - Я звонила в КТЭК несколько раз. Обещают, но не изолируют. Так и греем улицу.

На месте корреспонденты «НГ» увидели небольшой участок труб без изоляции.



Ул. Алтынсарина, 111. Небольшой участок теплотрассы без изоляции / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Теплотрассу в торце дома № 168 по пр. Абая, о которой мы писали две недели назад, работники КТЭК утеплили, закрыли жестью.

Пр. Абая, 168. Трубы утеплили и закрыли жестью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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