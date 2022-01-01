У природы нет плохой погоды, надо благодарно принимать. Человек - частица Вселенной, и он за свое появление на свет должен благодарить Всевышнего и родителей. По мере взросления человек понимает, что для достижения успехов в жизни необходимы ум, честь, совесть, труд во имя блага. Воля и труд человека дивные дивы творят. И когда человек, добившись определенных успехов, научится быть благодарным за все то, что имеет, то его жизнь станет богаче и успешнее. Благодарность - очень сильная эмоция, которая меняет наше внутреннее состояние.

Ежегодно 11 января считается Международным днем «спасибо». И это здорово! Благодарность крайне важна, говорить спасибо надо даже за самое малое, благодарить надо не только за все хорошее, что приносит нам жизнь, но и за все, что мы уже имеем, за то, что хотим иметь, за опыт, за уроки. И тогда закон притяжения будет работать на нас.

И мне хотелось не остаться в стороне от этого дня и от имени своих ровесников выразить благодарность Всевышнему, что мы живы, радуемся жизни, окружены заботой детей и внуков, правнуков.

Помнится, когда 70 лет назад началось освоение целины, нам было 8 лет. Благодаря героическому труду первоцелинников наш край стал преображаться, зажглась лампочка Ильича, заговорило радио. И мы, дети, находясь в восторге и удивлении, благодарили их. Сейчас живущим первоцелинникам в нашей области хочется пожелать здоровья и сказать спасибо за труд, который стал основой становления зерновой житницы в республике.

Прошло два года, как областью руководит грамотный, сильный духом Кумар Аксакалов, и нам, старшему поколению, хочется верить, что все намеченное будет исполняться. Область сложная, но мы, люди, живущие здесь, неравнодушные, справедливые, а это дорогого стоит.

Город наш хорошеет, становится краше, но проблем много, они не убывают. Хочется выразить благодарность акиму Костаная Марату Жундубаеву за его решительные и конкретные действия.

В нашем возрасте не обойтись без помощи медицинских работников. Они, спасая нас от инфаркта, инсульта, сумели нам с мужем продлить жизнь. Выражаем особую благодарность кардиохирургу Болату Канапину, нейрохирургу Анатолию Дуйсембину, врачу-неврологу Гульнаре Ибентаевой и желаем здоровья, удачи.

Всем землякам хочется выразить благодарность за то, что они есть, пожелать здоровья и чтобы испытывали благодарность снова и снова, всякий раз чувствовали себя более счастливыми, вдохновенными и радостными.

Роза ИБРАЕВА (ДЖУНУСОВА), ветеран труда, Костанай