24 декабря 2024 года во время болезни ушел из жизни механизатор бывшего совхоза им. Чехова Урицкого района, заслуженный работник сельского хозяйства Казахской ССР, инвалид 2-й группы, Герой Социалистического Труда Николай Федорович Петрушин. Вся его жизнь и работа были посвящены сельскому хозяйству.

Прощание с героем проходило в селе Жамбыл Костанайского района. На прощание пришли родственники, жители села, друзья и знакомые.

На траурном митинге только не присутствовали представители местной власти и ветеранских организаций района и области, хотя все были заранее предупреждены. Собравшиеся люди не услышали добрых теплых слов в адрес покойного и предали тело земле не как героя, а как простого грешного. Со стороны местных властей не было оказано никаких почестей Герою труда, хотя другим были оказаны вплоть до названия улиц города в их честь. Все хлопоты по проведению похорон легли на плечи семьи покойного.

Отсутствие на похоронах человека труда властных структур не делает им чести. После всего увиденного и услышанного у присутствующих на похоронах остался тяжелый и соленый осадок.

Семен КОМАР, Костанайский р-н