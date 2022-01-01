Недавно пришлось устраивать пожилую женщину, одинокую, очень больную, неспособную себя обслуживать куда-то под присмотр. Ни соседи, ни ПКСК (ОСИ), ни участковый, ссылаясь на ее вздорный характер, не помогли. Более того, когда я, обойдя все инстанции, нашла возможность устроить ее в в гериатрический центр San Vita, начали всячески препятствовать.

Благодарность великая, что есть еще люди, которых трогают человеческие страдания и неустроенность. Руководитель этого центра и главный врач, очень занятый и перегруженный обязанностями человек, приехал, встретился с этой женщиной и согласился взять ее. Но для содержания в этом центре и соответствующего обслуживания ее пенсии не достает, а доплачивать некому, детей у нее нет. Как вариант, можно было бы на время пребывания ее там сдавать квартиру, чтобы возмещать недостающую сумму, но руководство ПКСК (ОСИ) заявило: «Не положено!»

Прошу выразить благодарность великую этим людям, для которых человек, его судьба и страдания превыше материальной выгоды. Низкий вам поклон за неравнодушие, успехов в благородном деле.

Галина СЫЧЕВА, Костанай