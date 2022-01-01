Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная ответил на запрос «НГ» по поводу инцидента с автобусом № 10, который произошел 1 ноября 2024 года. Напомним, что Инна Клименко ехала в автобусе на работу. Выходить нужно было на конечной остановке «Мостовой переход». Но водитель заявил, что дальше везти не будет, так как впереди, рядом с гостиницей «Остров», - яма. И высадил пассажиров на остановке «Переезд».

Тогда же заместитель директора ТОО «Компания STA» Юрий ПАНАСЕНКО подтвердил «НГ», что водитель действовал по указанию начальства:

- Во избежание повреждений автобуса мы не стали туда доезжать. Всех водителей предупредили. Кто последний проехал, выехали оттуда. Остальным сказали разворачиваться здесь.

Могут ли перевозчики самовольно менять маршруты, установленные тендерными обязательствами? И если нет, какие меры применяют к ним в таких случаях?

- При отклонении от утвержденного маршрута движения непройденный отрезок маршрута не засчитывается при оплате субсидий, соответственно, перевозчик получил меньшую сумму субсидий, - ответил «НГ» и. о. заместителя руководителя ведомства Станислав ЛОБАНСКИЙ.

Вопрос, могут ли перевозчики самовольно изменять маршруты и как они должны согласовывать изменения с властями, отдел ЖКХ проигнорировал. Это повторный запрос от «НГ» по теме, и в первый раз мы также не получили всех ответов. Видимо, по настолько нерядовым ситуациям ведомство четкого алгоритма не имеет.

- Так как изменение схемы было краткосрочным, то объявление в СМИ не подавалось, - сообщил Лобанский.

Открытой также остается вторая часть жалобы Инны Клименко: она недовольна не только эпизодичным укорачиванием маршрута, но и тем, что оплачивала проезд, не зная о том, что услугу получит не в полном объеме.

В ТОО «Компания STA» так объясняли, почему водитель не предупредил пассажиров:

- Иногда водитель едет, перед ним это все происходит, и он не в курсе происходящего. На водителя в последнее время столько обязательств навешано. Дорожная и метеорологическая обстановка может поменяться в течение нескольких минут. Оповещение и предупреждение населения пассажиров лежит в первую очередь на службе IKomek, которая собирает жалобы.