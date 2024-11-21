Фельдшерско-акушерская школа в период создания Кустанайской области (1936-1937 гг.)

Учебный корпус № 1 фельдшерского техникума на улице Красного Пахаря 1930-е гг. / Фото с сайта komeco.edu.kz/ist_kol



Учебный корпус № 2 Кустанайской фельдшерской школы по ул. Тарана, 54 / Архив КВМК

С 11 октября 1935 года медицинский техникум, существовавший с 1929 года, был реорганизован в фельдшерско-акушерскую школу. 95 лет спустя их правопреемником является Костанайский высший медицинский колледж. Мы продолжаем тему, начатую в статье «С планом приема 100 человек. Как Кустанайский медицинский техникум стал фельдшерско-акушерской школой» (№ 47 (1182) от 21.11.2024 г.). Третий выпуск 3-й выпуск студентов Кустанайской фельдшерской школы 1935-1936 уч. г. / Архив КВМК

В период создания Кустанайской области в 1936 году выпуск «фельдшерской школы» был из 30 специалистов. Такой документ, как фотография «III выпуск студентов Кустанайской фельдшерской школы 1935-1936 уч. г.», также фиксирует фамилии сотрудников и преподавателей медтехникума. В первом ряду: преподаватель Х. М. Мухамеджанов, Мокроусов, преподаватель В. Д. Горский, заведующий уч. частью О. А. Нарбеков, директор А. Л. Базанов, зав. райздрав. отдела П. Г. Сабуров, преподаватель Н. Г. Горин, преподаватель Оленникова, преподаватель А. М. Воронова. Во втором ряду: преподаватель А. А. Иванова, преподаватель Сапунова, пом. дир. по хоз. ч. П. П. Иванов, преподаватель П. Я. Уколов, преподаватель Н. А. Иванова, преподаватель А. А. Мясников.

Валентин Дмитриевич Горский (1882-1960 гг.) / Фото с сайта komeco.edu.kz/ist_kol Среди врачей выделялся Валентин Дмитриевич Горский с дипломом медицинского факультета Харьковского университета, занимавший должность заведующего 1-й советской больницы в 1921-1925 гг. в Кустанае. На фотографии 25 преподавателей, сотрудников и представителей городских органов, как, например, зав. райздрав отдела. Большинство предметов в школе вели врачи-практики на почасовой оплате.

Приказ по Кустанайской фельдшерской школе 25 июня 1937 г. / ГАКО «Приказ № 51 по Кустанайской фельдшерской школе от 22 июня 1936 г.» отмечал состав преподавателей и сотрудников: 1. Андрей И. Базанов, директор, преподаватель истории СССР; 2. Виктор Дегтярев, преподаватель; 3. Валентина И. Иванова, преподаватель; 4. Ш. Г. Исмагилова. Преподаватель; 5. С. Исмагулов, секретарь; 6. Кушнарев, преподаватель; 7. Х. М. Мухамеджанов, преподаватель; 8. О. А. Нарбеков, заведующий уч. Частью; 9. Е. Е. Ольховский, инструктор военного дела; 10. Андрей К. Тененякин, преподаватель; 11. Е. Д. Триполиц, библиотекарь; 12. С. Туйтенов, секретарь комсомольского комитета;

13. Зоя Н. Шульгина, преподаватель.

В распоряжении школы

Приказ по народному комиссариату здравоохранения КАССР от 14 февраля 1936 г. гласил: «Прикрепить в качестве производственных баз к техникумам лечебные учреждения: к Кустанайскому медтехникуму - райбольницу им. Ленина с отделениями, вендиспансер, гор. амбулаторию, роддом, женскую гор. консультацию, аптеку, санбаклабораторию, рентген-кабинет». Для будущих фельдшеров были выделены два учебных корпуса, в том числе здание, которое ранее было купеческим особняком на улице Красного Пахаря (ныне улица им. С. Баймагамбетова).

В 1937 г. в официальном органе печати «Сталинский путь» вышла статья под кричащим заголовком «Не столовая, а рассадник заразы». Процитируем: «Кустанайская фельдшерская школа имеет свою собственную столовую, в которой питается триста студентов. Не веришь своим глазам, когда увидишь, в каком безобразном, в каком антисанитарном состоянии находится столовая. На полу грязь. Воздух хуже, чем в плохом сарае, продукты питания валяются на грязных полках. Тонкие стены покрыты льдом. Лед тает, и вода течет на буханки разложенного хлеба. Продукты не покрываются, котлы не прикрыты. Посуда грязная, ножи заржавленные… Просто не укладывается в голове… Как это могло получиться? Такая беспечность руководителей облздравотдела и райздравотдела непростительна». Авторство обозначено только фамилией - Звягин, что говорит в данном случае о наличии у журналиста псевдонима.

План работы на 1937/1938 учебный год содержал пункт «Учебные помещения». Процитируем: «В распоряжении школы находится учебный корпус, в котором имеется 5 классных комнат, размером 30-35 кв. м каждая, одна комната 26 кв. м занята анатомическим музеем. В этих же комнатах помещаются химико-биологический, фармакологический, физический и военные кабинеты. Таким образом, школа имеет 7 классных комнат и зал».

Отдельно приводились сведения о наличии и состоянии кружковой работы, с перечислением наименования кружков и ответственных: «Русский хоров. Кружок - Смагин. Татарский хор. кружок - …лиахметов. Казахский муз. Кружок - Айгужин. Русский муз. Кружок - Голубь. Казахский хор. Кружок - Тюльбаев. Русский литерат. Кружок - Мильченко. Казахский литерат. Кружок - Ибраев. ГСО, РОО объедков. ПВХО - Карпухин, шахматно-шашечный кружок - Ваганов, фотокружок - Голубь, физкружок - Чужикова».

На выдачу заработной платы

В 1937 г. штатное расписание техникума включало должности: директора, завуча, шести преподавателей, инструктора военного дела, инструктора физвоспитания, библиотекаря, секретаря учебной части, завхоза, бухгалтера, прачки, работников столовой и подсобного хозяйства. Всего 58 человек.

«Ведомость на выдачу заработной платы за сентябрь м-ц 1937 г.» в одном списке отмечала всех - от директора до сторожа (см. таблицу).

В ведомости «на выдачу заработной платы за октябрь м-ц 1937 г.» приводятся не только фамилии, но и названия основных предметов, которые вели преподаватели: «1. Сайфи Х. З. - внутренние болезни; 2. Мочалкина - детские болезни; 3. Воробьев Н. П. - первая помощь и уход. 4. Чепасова О. Ф. - гинекология; 5. Сараева В. П. - инфекционные болезни; Воронов и Борисов - кожные и венерические болезни; Юркевич В. В. - физика».

План набора

В 1937 г. в газете «Сталинский путь» сообщалось: «Кустанайская фельдшерская школа выпускает 63 фельдшера, которые 29 июня по окончании школы едут на работу в районы, МТС, колхозы. Из 63 выпускников - 18 казахов, из них 6 девушек. Количество выпускников - в два раза больше прошлого года».



Подготовительное отделение фельдшерской школы. 2-й ряд, третий слева - А. И. Базанов. 1937 г. / Фото с сайта komeco.edu.kz/ist_kol

Большую роль в деятельности учебного заведения играл такой орган, как педагогическое совещание, о чем свидетельствуют протоколы заседаний. «Протокол № 1 педагогического совещания Кустанайской фельдшерской школы, состоявшийся 20 сентября 1937 года» не скрывал существующих проблем. Процитируем: «План набора на 1937/1938 уч. год - 240 человек, из них на подготовительное отделение - 60 человек. Основанных курсов - 6, подготовительных - 2. Коренного населения на основных курсах нужно 70%. План набора выполнен почти полностью, коренного населения набрано только на 40%. Общежитием студенты обеспечены не полностью, человек 40 без квартир. Учебных классов имеем 14, групп только 7, из них 3 кабинета. В связи с недостатком помещения увеличены группы до 33-37 человек. Первых курсов по плану должно быть 6, имеем 5. Не хватает преподавателей, слаба производственная база. Все это сильно отражается на учебе, особенно на 3-м курсе. Врач Воробьев. По программе нужно начинать практические занятия по первой помощи, для этого необходимо связываться с лечучреждениями».



Общежитие № 1 Кустанайской фельдшерской школы / Архив КВМК



Общежитие № 6 Кустанайской фельдшерской школы / Архив КВМК

Протокол № 2 от 10 ноября 1937 г. уделял внимание группам с казахским языком обучения. Процитируем: «За отсутствием учебников по внутренним болезням, преподавателям приходится много времени уделять внимания на запись материала. Студенты-казахи плохо владеют русским языком, что сильно скажется на их усвояемости, необходимо ввести русский язык на 3-х курсах для казахов. Постановили: организовать занятия для учащихся казахов 2-го и 3-го курсов по русскому языку. Просить облисполком предоставить дополнительное помещение для школы».

Экзамены и зачеты



Газета «Сталинский путь» 11 ноября 1936 г. / ГАКО



В газете «Сталинский путь» в 1937 году выходит пространная статья «Экзамены и зачеты». Журналист В. Гилевский делает необычное предложение: «Давайте, читатель, посидим с вами на зачетах в Кустанайской фельдшерской школе». Процитируем: «Принимает зачет доктор венерологического диспансера товарищ Борисов. Потому, как отвечают студенты, становится ясно, что предмет сдающими усвоен хорошо: ясно и без запинок отвечают студенты. Перед нами сдают зачет Букреева Нина, Демина, Домышева, Васильков, Сбродова, Нурпеисов. В результате зачетов из группы в 32 человека восемнадцать человек получили отметку «отлично», семь человек - «хорошо» и только семь человек «удовлетворительно». Учеба окончена».





Паспорт фельдшерской школы 1937 г. / Фото с сайта komeco.edu.kz/ist_kol

Обязательно проводилось премирование учащихся, показывающих хорошие успехи не только в учебной, но и общественной деятельности. 4 ноября 1937 года вышел приказ по Кустанайской фельдшерской школе: «Согласно протокола профкома от 4/XI с/г за № 2 о премировке лучших ударников от студентов к XX годовщине Октябрьской революции поощрить следующих лиц». Среди них значились: «Яфорова - платье. Панченко - шахматы. Гвоздева - книга акушерства. Соколов К. - лыжи. Пшеничная - гитара. Смагин - ботинки. Васев - лыжи. Мильченко - платье. Курмакова А. - платье. Авдеева - книга акушерства. Хайбулина - книга. Баймагамбетов - рубашка. Хабцев - рубашка. Сигалиев - брюки. Хакишев - лыжи. Айгужин - рубашка. Омаров - рубашка. Токаев - брюки. Рамазанов - рубашка. Курмашев - шахматы. Доценко - платье. Бердыгулов - брюки. Сейлов - балалайка». В основном это были не денежные вознаграждения, а самые необходимые для учебы и отдыха вещи: фуфайки, рубашки, шаль шелковая, платья, шахматы, книга «Акушерство», лыжи, гитара, балалайка.



Отчет Кустанайской фельдшерской школы 1937 г.

Судя по документам, на конец 1937 года в школе значилось 453 учащихся. Когда производилась «общая оценка успеваемости учащихся каждого отделения за первое полугодие 1937/1938 уч. года», оказалось, что в школе было всего 18 отличников. Количество в графе «отстающие» резко снижались с 1-го до 3-го курса, соответственно, с 33 до 21 и по завершении обучения всего один неуспевающий. Ежегодно происходил значительный отсев студентов по разным причинам. В 1937 г. периодически выходили распоряжения по Кустанайской фельдшерской школе: «Студентку… курса… за прогул без уважительных причин из фельдшерской школы исключить». Вот такие были времена.

В 1937 году выпускники Кустанайской фельдшерской школы Наркомздрава КазССР получили республиканское распределение.

По материалам книги: Легкий Д. М. От техникума к училищу. Становление системы среднего специального образования в городе Костанае (1923-1941 годы). Костанай, 2024.

Автор - доктор исторических наук, профессор КРУ им. Ахмет Байтұрсынұлы

Ведомость. Сентябрь 1937 г.