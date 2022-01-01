По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 41 пара. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 75 лет, невесте - 78;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 73 новорожденных: 36 девочек и 37 мальчиков. Имена недели: Дана, Ульяна, Эмилия, Варвара, Алана, Айзере, Ника, Афина, Алуа, Елизавета, Айдар, Санжар, Радмир, Марсель, Всеволод, Артур, Савелий. Самому молодому папе - 21 год, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 39;

- умерли 53 человека: 25 женщин и 28 мужчин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 312 человек, 259 из них стали донорами.