Сухой остаток. С 29 по 15 декабря
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировала брак 41 пара. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 75 лет, невесте - 78;
- зарегистрированы 8 разводов;
- зарегистрированы 73 новорожденных: 36 девочек и 37 мальчиков. Имена недели: Дана, Ульяна, Эмилия, Варвара, Алана, Айзере, Ника, Афина, Алуа, Елизавета, Айдар, Санжар, Радмир, Марсель, Всеволод, Артур, Савелий. Самому молодому папе - 21 год, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 39;
- умерли 53 человека: 25 женщин и 28 мужчин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 312 человек, 259 из них стали донорами.
Материалы номера
Комментарии к статье
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.