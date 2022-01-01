О голых участках теплотрассы во дворе дома № 122 по ул. Алтынсарина сообщила «НГ» жительница Костаная Таисия КЛИМОВА.

- Давно живу в этом дворе, - рассказала пенсионерка. - Все это лето трубы были открыты прямо на детской площадке. Обращалась в КТЭК, отвечали, что идут плановые ремонты, что дойдут и до нашего двора. Но так и не дошли до самой зимы.

На месте корреспонденты «НГ» увидели теплотрассу среднего диаметра, которая проходит по детской площадке. Она открыта в нескольких местах.



Ул. Алтынсарина, 122. Плановый ремонт этой теплотрассы обещали еще летом / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Изоляцию на трубах по ул. Бородина, 168, о которых мы писали две недели назад, пока не поменяли.



По ул. Бородина, 168 на трубах пока ветхая изоляция / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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