Куда пойти с 19 по 25 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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21-22 декабря,
10.00, 12.00,
14.00, 16.00
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«Время для чудес», А. Серикова, новогоднее представление
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28-29 декабря,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00
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«Время для чудес», А. Серикова, новогоднее представление
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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21-23 декабря,
10.00, 12.30, 15.00, 17.00
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«Новогодние приключения лесной нечисти» + анимационная программа «Спасение украденного праздника»
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
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В течение месяца
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Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка костанайских художников «В потоке творчества»
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В течение месяца
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Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28,
WhatsApp 8-705-746-73-54
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21 декабря,
12.00,14.00, 16.00,18.00
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Шоу-программа «Новогодний переполох». В программе сказочные персонажи: Баба-яга, Кикимора, Леший, Дракон, Снеговик, а также Соник, Роблох и другие. Животные: королевский питон, волшебные голуби и задорные собачки.
Спортафишка
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Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Кулагер»
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Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»
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23-24 декабря, 19.00
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