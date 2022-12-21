НашАфишка

Куда пойти с 19 по 25 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

21-22 декабря,

10.00, 12.00,

14.00, 16.00

«Время для чудес», А. Серикова, новогоднее представление

28-29 декабря,

10.00, 12.00, 14.00, 16.00

«Время для чудес», А. Серикова, новогоднее представление

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

21-23 декабря,

10.00, 12.30, 15.00, 17.00

«Новогодние приключения лесной нечисти» + анимационная программа «Спасение украденного праздника»

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка костанайских художников «В потоке творчества»

В течение месяца

Выставка «Пленэр - открытый воздух общения» по итогам областного художественного проекта

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28,

WhatsApp 8-705-746-73-54

21 декабря,

12.00,14.00, 16.00,18.00

Шоу-программа «Новогодний переполох». В программе сказочные персонажи: Баба-яга, Кикимора, Леший, Дракон, Снеговик, а также Соник, Роблох и другие. Животные: королевский питон, волшебные голуби и задорные собачки.
А также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Новогодний хоровод вокруг елки, танцы, новогодние песни, игры. Призы за лучшие рисунки

Спортафишка

Хоккей. Чемпионат Казахстана. «Горняк» - «Кулагер»

Рудный, Дворец спорта «Горняк-арена»

23-24 декабря, 19.00