Куда пойти с 12 по 18 декабря
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
14 декабря,
12.00
|
«Менің досым жел», Н. Насырова, сказка
|
14 декабря,
14.00
|
«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка
|
15 декабря,
12.00
|
«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
|
15 декабря,
14.00
|
«Учим казахский вместе», А. Серикова, театрализованное представление. Премьера
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
13 декабря,
18.30
|
«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия
|
15 декабря,
17.00
|
«Алжир», А. Тасымбеков, драма
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
12, 13 декабря,
18.30
|
«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
|
14 декабря,
12.00
|
«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка
|
14 декабря,
17.00
|
«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс
|
15 декабря,
12.00
|
«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия
|
15 декабря,
17.00
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
|
Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел. 50-03-89
|
В течение месяца
|
Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
В течение месяца
|
Выставка костанайских художников «В потоке творчества»
|
12 декабря,
15.00
|
Открытие персональной выставки члена Союза художников РК Николая Торшина «Вернисаж моей души»
|
«Орион»
(бывший ДК «Текстильщик»)
ул. Текстильщиков, 9,
тел. +7-705-884-05-28
|
14 декабря,
10.00, 12.00,
14.00, 16.00
|
Шоу-мюзикл «Олаф и Холодное приключение». Новогоднее сказочное представление от студии семейного праздника «Затея». Детям до двух лет бесплатно в сопровождении взрослого, без предоставления места
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Барсы Атырау»
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
14-15 декабря, 17.00
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.