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Куда пойти с 12 по 18 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

14 декабря,

12.00

«Менің досым жел», Н. Насырова, сказка

14 декабря,

14.00

«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка

15 декабря,

12.00

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка

15 декабря,

14.00

«Учим казахский вместе», А. Серикова, театрализованное представление. Премьера

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

13 декабря,

18.30

«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия

15 декабря,

17.00

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

12, 13 декабря,

18.30

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

14 декабря,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка

14 декабря,

17.00

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс

15 декабря,

12.00

«Суперзаяц», И. Чернышев, динамичная сказка-комедия

15 декабря,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел. 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка костанайских художников «В потоке творчества»

12 декабря,

15.00

Открытие персональной выставки члена Союза художников РК Николая Торшина «Вернисаж моей души»

«Орион»

(бывший ДК «Текстильщик»)

ул. Текстильщиков, 9,

тел. +7-705-884-05-28

14 декабря,

10.00, 12.00,

14.00, 16.00

Шоу-мюзикл «Олаф и Холодное приключение». Новогоднее сказочное представление от студии семейного праздника «Затея». Детям до двух лет бесплатно в сопровождении взрослого, без предоставления места

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Что

Где

Когда

Баскетбол. Чемпионат Казахстана. Национальная лига. «Тобол» - «Барсы Атырау»

Костанай, СРК «Костанай»

14-15 декабря, 17.00