В 147-м туре два новых участника проекта

Чтобы удовлетворить две заявки, необходимо собрать 1 380 000 тенге.

Все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Сборы идут с разным успехом, и, как сложится тур, предугадать невозможно. После нескольких туров, в которых возникали сложности, совершенно неожиданно в 146-м туре на карту единственной участницы поступило взносов на общую сумму, более чем вдвое превышающую запрос. Конечно, это во многом связано с тем, что Елене Дедиковой помогали не только наши читатели, но и ее единомышленники из волонтерского сообщества. Кроме того, еще 20 000 тенге в редакцию принесла читательница, которая сама когда-то была пациенткой онкологического диспансера и понимает, что приходится проходить в борьбе с болезнью. Таким образом, регулярный взнос генерального спонсора нашего благотворительного проекта ТОО «КазНефть» в размере 200 000 тенге перешел в этот тур.

Мы очень надеемся на удачный исход этого тура, ведь для удовлетворения двух заявок требуется собрать немалую сумму.

Нужна «умная» система



Жандосу необходима «умная» шунтирующая система / Фото Гульжан БАЛГАРИНОЙ



23-летний Жандос САПАРГАЛИЕВ живет в Заречном. Семья раньше жила в Наурзумском районе, но, в связи с диагнозом сына, родители решили перебраться поближе к городу, где современные виды медицинской помощи куда доступнее. А диагноз у Жандоса очень серьезный - «окклюзионная тривентрикулярная гидроцефалия, субдуральная гигрома справа, дисфункция шунтирующей системы слева». Так написано в его истории болезни.

Чтобы понять, насколько опасно ему находиться вдали от медпомощи, попробуем простым языком объяснить хотя бы основные моменты его диагноза.

В мозге есть так называемый Сильвиев водопровод, ответственный за нормальный ток жидкости (ликвора). Если в этом водопроводе случается закупорка, то есть окклюзия, отток нарушается, накапливающийся ликвор начинает, грубо говоря, давить на мозг. Субдуральная гигрома - это и есть скопление жидкости, расположенное под твердой оболочкой мозга. Какие будут последствия, зависит от того участка, на который оказывается давление.

У Жандоса в результате гидроцефалии развились эпилепсия, тетрапарез. Приступы у него не самые жестокие, какие могут быть, без пены и генерализованных судорог, но они частые. За сутки их может быть до 40 и более. Поэтому родители на работу уходят по очереди, чтобы не оставлять его одного. Жандос умственно абсолютно сохранен, но из-за эпилепсии так и не может поступить в колледж, хотя очень стремится.

Для того чтобы обеспечивать ток ликвора и уменьшать гигрому, ставят шунтирующие системы. Жандос перенес уже три таких операции (шунты надо периодически менять). Последняя шунтирующая система начала давать сбои, то есть имеется ее дисфункция. Вот это простое пояснение сложной записи в истории болезни Жандоса.

Как сообщили родителям врачи, недавно в нашей стране появилась возможность устанавливать пациентам с гидроцефалией новые шунтирующие системы: регулируемые или, как их еще называют, «умные». Такая система автоматически подстраивается под скорость накопления жидкости и выводит столько, сколько нужно.

- Доктора сказали, что, если сыну установить такую систему, приступы эпилепсии с большой вероятностью прекратятся, - сказала мама Жандоса Гульжан БАЛГАРИНА. - Он сможет жить совсем другой жизнью, мы перестанем постоянно за него бояться. Операцию надо делать в Алматы, на дорогу и проживание мы соберем, но за саму шунтирующую систему надо заплатить 1 250 000 тенге. Такие деньги нам не собрать. Мы вынуждены обратиться в за помощью в «Нужные деньги».

Дата госпитализации Жандоса назначена на 8 января 2025 года. К этому времени нужно собрать 1 250 000 тенге на шунтирующую систему.

Доходы семьи складываются из зарплаты мамы - 188 000 тенге, зарплаты папы - 190 000 и пособия по инвалидности Жандоса - 79 000 тенге. Большие суммы уходят, разумеется, на препараты для Жандоса. В семье есть младший сын-восьмиклассник.

Карта «Каспи» 4400 4302 8336 3502. Карта привязана к номеру телефона 8-705-778-06-07 Гульжан Б.

Показана реабилитация



Виталине нужно быть в Челябинске 2 февраля / Фото Сары ЕЩАНОВОЙ



Виталине ЕЩАНОВОЙ из Костаная 1 год и 3 месяца. Девочка родилась раньше срока - на 37-й неделе внутриутробного развития. Недоношенность часто влечет за собой массу проблем со здоровьем. В медицинской карте Виталины записи одна тяжелее другой: ДЦП, органическое поражение головного мозга, смешанная гидроцефалия, спастический тетрапарез, эпилепсия, частичная атрофия зрительных нервов, глазодвигательные нарушения, грубая задержка психомоторного развития, дисплазия тазобедренных суставов.

К сожалению, решить проблемы малышки никаким хирургическим вмешательством невозможно, во всяком случае, на современном этапе развития медицины. Симптоматическое лечение и реабилитация - это все, что может предложить в этом случае современная медицина. При этом бессмысленно ругать казахстанскую медицину, пока сделать Виталину здоровой не способны нигде в мире.

Мама малышки изо всех сил старается облегчить состояние дочери, насколько это возможно. Виталина уже не раз проходила курсы реабилитации в Челябинске, бывала на приеме у врачей в Уфе, Астане. Разумеется, стоит на учете у невропатолога в Костанае. У нее есть некоторые результаты: она держит голову, наблюдает за людьми, отличает чужих от близких, издает звуки, гулит, улыбается, стала разжимать кулачки, переворачивается со спины на бок. Для ребенка с таким тяжелым диагнозом это уже победы.

Реабилитацию надо продолжать, чтобы не было больших перерывов между курсами, ведь достижения так легко теряются. И снова нужно ехать в Челябинск, в клинику «Дети индиго».

- Нам повезло, что нас в третий раз взяли в проект «Жизнь на ладони», благодаря этому мы сможем оплатить курс, - поделилась мама девочки Сара ЕЩАНОВА. - Но нужно еще снимать квартиру в Челябинске. Сумма не такая большая, как сама реабилитация, но нам и на нее трудно собрать самим. Поэтому я обратилась в ваш благотворительный проект, с надеждой, что с поддержкой ваших читателей все получится. Пожалуйста, помогите Виталине.

Сара просмотрела возможные варианты в Челябинске, самый оптимальный обойдется ей в 130 000 тенге. Это действительно небольшая сумма, но многодетной матери-одиночке собрать ее невозможно.

Виталина - пятый ребенок Сары. Еще трое детей - школьники, один ходит в детсад.

Доходы семьи (округленно): пособие по многодетности - 74 000 тенге, АСП - 125 000, пособие Виталины по инвалидности - 139 000 тенге. Есть еще пособие по уходу за ребенком до полутора лет - 32 600 тенге, но его выплата совсем скоро прекратится.

Понятно, что немалая часть бюджета уходит на школьников, да еще и на лекарства для Виталины.

Номер счета «Каспи» KZ07722C000092049151. Счет привязан к номеру телефона 8 705 966 39 49 Полина Е. (старшая сестра Виталины).

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3, либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 146-го тура