Мы живем в Рудном, в частном секторе. Моя дочь учится в школ № 11. Каждое утро ей приходится преодолевать 1,7 км, чтобы добраться до школы. Сейчас это ближайшая к нам школа. Через наш частный сектор ходит один автобус № 6. И то с опозданиями. Да и маршрут у него такой, что возле школы остановки нет. А на такси каждый день денег не хватит, шутка ли - по 1 400 тенге ежедневно на проезд тратить. У меня просьба такая: чтобы наш акимат организовал подвоз детей из частного сектора до школы. Либо пусть отдадут здание бывшего УПК и откроют там школу. Я обращаюсь в газету, потому что нашего акима проблемы частного сектора, судя по всему, не волнуют.

Ольга ФОМИНА, Рудный

Комментарий

Руководитель отдела ЖКХ Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ сообщил в ответе на запрос «НГ», что на автобус № 6 со стороны населения поступали «немногочисленные жалобы».

- Отделом проведен мониторинг соблюдения графика движения автобусов, - пояснил Итемгенов. - Перевозчиком допускался срыв графика по причине нехватки водителей и из-за технической неисправности транспорта. В настоящее время перевозчиком «Транс-Экспресс-Сервис» график работы по данному маршруту соблюдается.

На вопрос об организации подвоза детей до школы в акимате не ответили, предложив обратиться за разъяснениями местный отдел образования.

Заместитель руководителя управления образования Костанайской области Данагуль СЮНДИКОВА сообщила «НГ», что, по правилам, подвоз детей в школу осуществляется только из отдаленных сел.

- Частный сектор находится в черте города и закреплен за общеобразовательными шкалами Рудного, в том числе за КГУ «Общеобразовательная школа № 11 отдела образования города Рудного», - отмечается в ответе. - Перечень улиц и домов, закрепленных за школами Рудного для учета детей, утвержден постановлением акимата № 606 от 22 мая 2017 года. Таким образом, подвоз детей, проживающих в частном секторе, не регламентирован действующим законодательством РК.