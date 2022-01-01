Об открытом участке теплотрассы, расположенной недалеко от дома № 80/1 по ул. Бородина, сообщила «НГ» жительница Костаная Ирина КОНДРАТЕНКО.

- На этом месте сейчас пустырь, несколько месяцев назад здесь снесли частные дома, - рассказала она. - И сразу стало видно, в каком состоянии трубы. Они проходят вдоль забора, который еще остался. Трубы открыты, местами с очень плохой изоляцией.

На месте мы увидели теплотрассу за большим деревом на огромном пустыре.

Ближайший к нему дом - по ул. Бородина, 80/1.



Ул. Бородина, 80/1. Трубы на пустыре рядом с домом частично открыты / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 106/2 по ул. Чехова, о которых мы писали две недели назад, работники КТЭК хорошо изолировали.



Теплотрассу по ул. Чехова, 106/2 хорошо закрыли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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