По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 41 пара. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 55 лет, невесте - 50;

- зарегистрированы 11 разводов;

- зарегистрированы 68 новорожденных: 33 девочки и 35 мальчиков. Имена недели: Ансара, Анита, Алтынай, Алайя, Арина, Санжар,Мансур, Макар, Илья. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 17. Самому зрелому папе - 54 года, маме - 41 год;

- умерли 65 человек: 33 женщины и 32 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 507 вызовов, из них 1 679 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 395;

- поступили 22 вызова на ДТП: в авариях пострадали 28 человек, 26 человек доставлены в больницу;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 670 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- в областной центр крови обратились 363 человека, 254 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- при помощи камер видеонаблюдения выявлены 654 правонарушения;

- в медицинский вытрезвитель помещены 589 человек;

- за прошедшую неделю выявлены 1 987 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 24 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.