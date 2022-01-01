Сухой остаток. С 2 по 8 декабря
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировала брак 41 пара. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 55 лет, невесте - 50;
- зарегистрированы 11 разводов;
- зарегистрированы 68 новорожденных: 33 девочки и 35 мальчиков. Имена недели: Ансара, Анита, Алтынай, Алайя, Арина, Санжар,Мансур, Макар, Илья. Самому молодому папе - 19 лет, маме - 17. Самому зрелому папе - 54 года, маме - 41 год;
- умерли 65 человек: 33 женщины и 32 мужчины.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 507 вызовов, из них 1 679 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 395;
- поступили 22 вызова на ДТП: в авариях пострадали 28 человек, 26 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 670 человек.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- в областной центр крови обратились 363 человека, 254 из них стали донорами.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- при помощи камер видеонаблюдения выявлены 654 правонарушения;
- в медицинский вытрезвитель помещены 589 человек;
- за прошедшую неделю выявлены 1 987 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 24 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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