Вопрос касается освещения ул. Баймагамбетова, в границах от пр. Аль-Фараби до ул. Победы, в Костанае. В 2023 году были демонтированы фонари в связи с заменой. Новые поставили только с одной стороны. Я думал, что это временно, пока не заменят столбы на алюминиевые. И освещение делают с двух сторон. Та же ул. Победы прекрасно освещается. Основная же трасса светит еле-еле и с одной стороны. Вечером едешь в потемках. Да на трассах ночью лучше видно, чем на ней. А если выходит из строя хотя бы одна лампа, то - полная темень. И это центральная улица с интенсивным движением. Можно узнать, планируется ли хоть что-нибудь делать с освещением на этом участке? Потому как после ул. Победы свет есть с обеих сторон. Тут же даже провода демонтированы. И уже прошло 2 года.

Gris, пользователь сайта

Комментарий

Руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Азамат БЕГАЛИН в ответе на запрос «НГ» сообщил, что на указанном участке реконструкция не проводилась.

- Проводилась она по ул. Баймагамбетова, в границах от пр. Абая до ул. Фролова, - сообщил Бегалин. - Разработана проектно-сметная документация по реконструкции ул. Баймагамбетова в границах Фролова - пр. Назарбаева. В данный момент проект находится на стадии прохождения ведомственной госэкспертизы. В случае положительного решения, будет рассмотрен вопрос о реализации проекта в 2025-2027 годах.

Бегалин добавил, что при реконструкции данного участка будут произведены работы по уличному освещению, расширению проезжей части, установке парковочных мест, установке дорожных знаков, кронированию деревьев, укладке тротуара и высадке зеленых насаждений.