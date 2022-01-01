По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 39 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 22 года. Самому зрелому жениху - 80 лет, невесте - 78;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 60 новорожденных: 28 девочек и 32 мальчика. Имена недели: Даниял, Артем, Родион, Макар, Ислам, Самир, Абылайхан, Глеб, Ратмир, Кирилл, Лилиана, Теона, Фатима, Алайа. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 55 лет, маме - 41 год;

- умерли 60 человек: 28 женщин и 32 мужчины.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- совершены 70 выездов, из них 19 - на пожары, 21 - на случаи горения, 29 - на аварийно-спасательные работы, 1 - на поисково-спасательные работы;

- спасены при АСР 5 человек. При ПСР эвакуированы 8 человек. При пожаре погиб 1 человек;

- в областной центр крови обратились 209 человек, 170 из них стали донорами.