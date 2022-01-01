Помогите сдвинуть с мертвой точки решение вопроса по движению автобуса № 102. Начинается зима, люди остаются на остановках, так как автобусы маленькие и переполнены. Фактически нет прямого сообщения города Тобыла, который является районным центром, с городом Костанаем. И 101-й, и 102-й автобусы ходят по маршруту Костанай - Заречное. Надо срочно возвращать 106-й маршрут. Нельзя же так издеваться над людьми! И так автобусы редко ходят, еще и оставаться на улице - это вообще немыслимо. Сейчас еще студенты и учащиеся добавились, ну вообще невыносимо, такая толчея. Раньше из города ходили два автобуса, и оба битком - 102-й и 106-й. А сейчас все одним маршрутом ездят. 101-й вообще один раз в час идет.

Людмила НЕСТЕРОВА, Тобыл

Комментарий

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Азамат БЕГАЛИН:

- Маршрут сообщением № 102 обслуживает ТОО «Туристтранссервис». Согласно графику, на линию выходят 9 автобусов (интервал 18 минут) в рабочие дни и 7 автобусов (интервал 20 минут) в выходные дни. В часы пик на линию маршрута № 102 выпускаются автобусы с большей вместимостью пассажиров, а также сокращается интервал движения для удобства пассажиров. При нарушении графика движения перевозчику направляется уведомление о соблюдении договорных обязательств.

Маршрут сообщением № 106 закрыт в связи со снижением пассажиропотока и уменьшением рентабельности маршрута в 2019 году.

Частотность и количество автобусов на рейсе определяется на основании фактических данных пассажиропотока и потребности жителей. В среднем пассажиропоток в день на маршруте № 102 составляет 3 000 человек, на маршруте № 101 пассажиропоток в день 2 000 человек.

Данные маршруты являются пригородными.