Куда пойти с 14 по 20 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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16 ноября,
12.00
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«Теремок», С. Маршак, сказка
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17 ноября,
12.00
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«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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14 ноября,
18.30
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«Міржакып», Қазығұл, трагедия
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16 ноября,
17.00
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«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
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20 ноября,
18.30
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«Біртүп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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14 ноября,
18.30
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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15 ноября,
18.30
|
«Маленькие трагедии», по пьесам А. Пушкина. Премьера
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16 ноября,
12.00
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«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка
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16 ноября,
18.30
|
«Маленькие трагедии», по пьесам А. Пушкина. Премьера
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17 ноября,
11.00
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«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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17 ноября,
17.00
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
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Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,
тел.: 50-03-89
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В течение месяца
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Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка работ участников конкурса «Жас толкын - 2024»
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В течение месяца
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Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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14-16 ноября,
17.00
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JAZZ BOMOND - 2024. В программе: Kickin Jass Orchestra, п/р Никиты Новикова, г. Екатеринбург, РФ; Big band эстрадно-симфонического оркестра «Астана», художественный руководитель Ержан Исин, г. Астана;
джазовый ансамбль «Жигер» п/р Рустама Амирова, г. Астана; джаз-квинтет «Шабыт» п/р Ольги Джулдиевой, г. Астана и др.
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