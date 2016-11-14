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Куда пойти с 14 по 20 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

16 ноября,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

 

17 ноября,

12.00

«Мой друг - ветер», Н. Насырова, сказка

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

14 ноября,

18.30

«Міржакып», Қазығұл, трагедия

 

16 ноября,

17.00

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

20 ноября,

18.30

«Біртүп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

14 ноября,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

15 ноября,

18.30

«Маленькие трагедии», по пьесам А. Пушкина. Премьера

16 ноября,

12.00

«Три поросенка. Новая история», Б. Вайнер, сказка

16 ноября,

18.30

«Маленькие трагедии», по пьесам А. Пушкина. Премьера

17 ноября,

11.00

«Умный Еж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

17 ноября,

17.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

Областной историко-краеведческий музей ул. Алтынсарина, 115,

тел.: 50-03-89

В течение месяца

Выставка «Халык казынасы» по итогам июльской экспедиции этнокультурного исследования Амангельдинского и Жангельдинского районов

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка работ участников конкурса «Жас толкын - 2024»

В течение месяца

Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

14-16 ноября,

17.00

JAZZ BOMOND - 2024. В программе: Kickin Jass Orchestra, п/р Никиты Новикова, г. Екатеринбург, РФ; Big band эстрадно-симфонического оркестра «Астана», художественный руководитель Ержан Исин, г. Астана;

джазовый ансамбль «Жигер» п/р Рустама Амирова, г. Астана; джаз-квинтет «Шабыт» п/р Ольги Джулдиевой, г. Астана и др.

 

 

 