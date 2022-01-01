Об открытом участке теплотрассы во дворе дома № 121 по ул. Алтынсарина сообщила «НГ» жительница Костаная Жаннат КАДЫРХАН.

- Хожу в этот двор, навещаю родителей, давно заметила эти открытые трубы, - рассказала она. - Надеялась, что до начала отопительного сезона их изолируют. Потом осень вроде теплая была, но тут резко выпал снег, а трубы так и остались без изоляции.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели небольшой открытый участок, а местами с очень ветхой изоляцией, весь в снегу.



Ул. Алтынсарина, 121. Трубы голые и в снегу / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 70 по ул. Дулатова, о которых мы писали две недели назад, работники КТЭК хорошо изолировали и закрыли жестью.



Ул. Дулатова, 70. Теплотрассу утеплили и закрыли жестью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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