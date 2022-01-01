Хотела бы поднять вопрос о важных и нужных конструкциях, которые пошли под снос в Костанае. Речь идет о газетных киосках. Мы занимаемся продажами областных газет и журналов несколько лет. Наши киоски стояли по всему городу. Арендовали их у местных изданий. Но сейчас, когда пришло время переоформлять арендную землю на себя, так как СМИ невыгодно содержать киоски только из-за своих изданий, вышел закон о ликвидации этих киосков. Люди начали паниковать, что им негде будет покупать прессу.

Наш киоск расположен на ул. Чернышевского, 68 «Б». Раньше принадлежал изданию «Зеленое яблоко». Мы выкупили этот киоск и работали в нем, пока у издания не закончился срок аренды земли. После этого я должна была переоформить землю на себя, но постоянно приходит отказ. Мы заинтересованы в том, чтобы газетные киоски не убирали. Я даже готова поставить их в 7-м мкр-н, в мкр-н Аэропорт. Люди очень любят читать, как выяснилось.

Светлана ЛИАР, Костанай

Комментарий

Редакция направила запрос в отдел земельных отношений акимата Костаная. Спрашивали о том, действительно ли появился какой-то нормативный акт, касающийся существования в городе киосков, а также имеет ли значение, что именно они продают, как конкретно в этом случае переоформить землю.

Нам ответили, что никакого документа, тем более закона специально о сносе киосков нет и не было. В данном случае землю предпринимателю, который владеет киоском, необходимо не переоформлять, а оформлять с нуля.

- Сообщаем, что ходатайства о предоставлении земельных участков подаются в акимат города Костаная согласно государственной услуге «Приобретение прав на земельный участок путем организации и проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков в электронном виде при подаче предложения о вынесении свободного земельного участка на торги (аукцион)». В соответствии с указанной услугой заявитель подает заявление посредством Портала электронного правительства Egov, - говорится в ответе заведующей сектором ГУ «Отдел земельных отношений акимата Костаная» Улболсын ЗАКАРИНОЙ.

«НГ» еще раз уточнила у руководителя отдела Марата ТЕМИРБАЕВА, может ли предприниматель в данном случае иметь какое-то преимущественное право на оформление аренды, ведь работает в газетном киоске давно.

- Только аукцион, - ответил он. - Фактически сейчас там имеет место самозахват земли. Может прийти земельная инспекция, зафиксирует нарушение, будет штраф. Предприниматель - собственник только киоска. Он обязан заняться оформлением земельного участка.