В 145-м туре «Нужных денег» всего одна участница

Запрашиваемая в заявке сумма не столь уж велика, мы полагаем, что удастся собрать ее в полном объеме. Кроме того, у нас есть новости об участнике прошлого тура, которыми мы не могли не поделиться.

Непрерывные занятия



Елена принимала участие в организации разных мероприятий / Фото из личного архива



34-летняя Елена ДЕДИКОВА из поселка Ленино Федоровского района - активный член волонтерского сообщества. Она с энтузиазмом участвовала в акциях помощи нуждающимся. Так, например, было после огненной катастрофы в Аманкарагае, когда его жители массово лишились домов. Тогда жителям Федоровского района удалось собрать хорошую сумму и гуманитарную помощь. Такая акция неосуществима без слаженной работы волонтеров.

Творя благо для других, порой совершенно незнакомых людей, могла ли Елена подумать, что ей самой скоро понадобится помощь?

В августе этого года врачи заподозрили у женщины рак шейки матки. Она очень надеялась, что предварительный диагноз окажется ложным, но обследования подтвердили худшие опасения. Причем заболевание находится уже на 3-й стадии.

Елена не может не бороться за свое здоровье, ведь у нее двое детей. К тому же в наше время онкологическое заболевание - еще не приговор. Два курса химиотерапии уже пройдены, сейчас Елена начала третий.

По закону препаратами для лечения онкологических заболеваний пациенты обеспечиваются бесплатно. Но, кроме них, есть сопутствующие медикаменты, которые зачастую приходится покупать за свой счет. И никакой закон не способен учесть побочные траты, которые неизбежно возникают у людей, живущих вдали от нужного медучреждения.

- Когда я проходила обследования, что-то было бесплатно, что-то платно, - говорит Елена. - Много средств уходило на поездки, так как живу я в поселке, машину нанимать приходится очень часто. Маршрутным транспортом пробовала ездить, но приезжаешь к 11 часам, это просто зря. К этому времени свободных талонов на приемы нет. Очередь занимают под воротами онкологии с половины пятого часа утра. Каждая поездка в онкодиспансер мне обходится в сумму более 20 000 тенге. МРТ назначают в Лисаковске по записи, приходится снова ехать, нанимая машину. Сейчас начинаю третий курс «химии», а потом снова поездки, анализы и прочее. Не хочу сказать, что у меня опускаются руки, но финансовая сторона просто пугает.

Елена не преувеличивает сложности завладения талоном на прием к онкологу. Эта проблема в областном онкологическом диспансере существует уже не первый год, и пока с ней не справились. Согласитесь, даже жителю Костаная, если он себя плохо чувствует, не так уж просто приехать в такую рань к больнице и выстоять несколько часов на морозе. А уж для жителей области эта задача превращается в труднопреодолимый квест. И да, затраты на поездки пробивают солидную брешь в бюджете. Тем более если он и без того скромный.

Елена сейчас работать не может, это очевидно. Зарплата мужа не имеет постоянной величины, но в максимуме может достигать 200 000 тенге, из которых 25% высчитывается на алименты ребенку от первого брака. Еще 60 000 ежемесячно уходит на выплату кредита. В семье двое сыновей - 15 и 6 лет. Оба - школьники, старший учится в 9-м классе, младший ходит в подготовительный. Каждый, у кого дома есть школьники, понимает, какие это расходы.

И без того жизнь семьи не была роскошной, а тут еще и болезнь…

- Сначала, пока проходила обследования, покупала дополнительные лекарства, мне очень помогли мои подписчики со страницы «Инстаграма» и мои друзья, волонтеры из «Прометея» и «Клуба добрых дел» города Рудного, - поделилась Елена. - Им я безмерно благодарна. Но их ресурсы не бесконечны. Если еду за день раньше, знакомая меня к себе пускает. Многодетная семья, очень добрые люди, благодарна им безумно, так бы пришлось еще искать, где ночевать, это тоже недешево. Да и город я знаю очень плохо, сама бы и не нашла, куда идти и куда ехать. Сейчас вынуждена обратиться в проект «Нужные деньги» за помощью в пределах 300 000 тенге. Я буду экономить на всем, но помогите, пожалуйста. Зима скоро, а я даже детям теплую одежду не смогу купить, так как сейчас беспомощна. Родственники помочь мне уже не могут, помогали, сколько могли, но у них средства ограничены. Пожалуйста, не пройдите мимо моей беды.

Следует добавить, что в селе, ко всему прочему, добавляются еще и расходы на дрова и уголь, ведь отопление в доме печное. За зиму у семьи уходит 8 кубов дров и пять тонн угля. Куб дров стоит 14 000, а тонна угля - 18 000 тенге. Вот и считайте: 112 000 - на дрова плюс 90 000 тенге - на уголь. И это без стоимости доставки.

Поможем Елене Дедиковой бороться с болезнью!

Карта «Каспи» 4400 4300 1619 2137 Елена Д.

Карта привязана к номеру телефона +7-777-760-52-89.

Помогли после тура



У Елены Дедиковой начался 3-й курс химиотерапии / Фото из личного архива



3-летний Богдан МАКСАКОВ из Костаная участвовал в прошлом, 145-м туре «Нужных денег». Напомним, у него ДЦП (спастическая форма), ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительных нервов. Нужно было собрать 700 000 тенге на курс реабилитации. Изначально предполагалась поездка в Ташкент, но в ходе тура по медицинским показаниям выбор был изменен в пользу Кызылорды.

По окончании тура сумма для Богдана (деньги читателей + добавка от генерального спонсора) составила 220 063 тенге.

При публикации итогов тура мы напомнили реквизиты карты для перечисления денег в надежде, что это поможет хоть немного добавить к сборам. Но итог превзошел все ожидания. Спустя какое-то время люди начали перечислять деньги для мальчика. Взносы были разными, среди них и крупные: 250 000, 220 000, 100 000 тенге. Таким образом, общая сумма составила 880 000 тенге! А в общем на поездку у семьи есть 1 020 063 тенге.

- Кто-то присылал деньги, узнав через знакомых, а кто-то выставлял в статусе вашу статью, и это помогло, - рассказала мама мальчика Инна МАКСАКОВА. - Признаюсь, я плакала от радости, когда поняла, что мы сможем поехать в Кызылорду. Ведь мы и не думали, что так получится. Большая часть суммы, которая была сразу после закрытия тура, ушла на оплату ЛФК у приехавшего из Астаны специалиста. Теперь на остальные едем в Кызылорду. На авиабилеты ушло 300 000 тенге, 250 000 уйдет на оплату 10-дневного курса, 150 000 - на аренду квартиры (и даже за эти деньги тяжело было ее найти). Квартиру приходится оплачивать как за месяц, хотя по факту мы там будем полмесяца. Кроме того, нужно питаться и передвигаться на такси. Если бы не люди, не «Наша Газета», ничего бы у нас не получилось. Я так благодарна за эту помощь, сколько бы ни говорила об этом, каждый раз слезы на глаза наворачиваются и мурашки от макушки головы до пяток. Я надеюсь, что мы приедем с очень хорошими результатами. Спасибо огромное всем!

В субботу Максаковы уже отправляются в дорогу. А если лечение подойдет Богдану, родители постараются повезти его в Кызылорду и на следующий год.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 145-го тура