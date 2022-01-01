Проживаю в Костанае на улице Титова. Сосед на своем земельном участке содержит мелкий рогатый скот, чем доставляет неудобства живущим рядом. Овец много. На участке - свалка, лежит навоз... На замечания сосед не реагирует. Какие обязанности у него есть по содержанию животных, и куда на него можно пожаловаться?

Василий МИТРАХОВ, Костанай

От редакции

«НГ» сделала запросы в отдел предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная, а также в управление ветеринарии. Выяснилось, что в Костанайской области утратили юридическую силу местные правила содержания сельскохозяйственных животных, однако действуют общие нормы Закона РК «О ветеринарии».

- В соответствии с подпунктом 6 статьи 25 Закона владельцы сельскохозяйственных животных обязаны извещать подразделения местных исполнительных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, государственные ветеринарные организации, созданные местными исполнительными органами, органы государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора о вновь приобретенном (приобретенных) животном (животных), полученном приплоде, его (их) убое и реализации с целью проведения процедуры идентификации, диагностических исследований и вакцинации животных и внесения сведений о животном в информационную систему «Идентификация сельскохозяйственных животных», - говорится в ответе руководителя управления ветеринарии Толегена ИМАНБАЕВА. - В случае отказа владельца сельскохозяйственных животных от проведения обязательных ветеринарных мероприятий (идентификация, диагностика, вакцинация), а также мероприятий по контролю за содержанием сельскохозяйственных животных в населенных пунктах необходимо обращаться в территориальные подразделения Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

Осуществление контроля за содержанием сельскохозяйственных животных проводит ветеринарная инспекция города Костаная. Туда и нужно жаловаться.