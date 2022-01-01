В 145-м туре комиссии пришлось принять трудное решение

В этот раз вновь на сборы повлияло общее благосостояние простых людей, которые делятся чем могут, чтобы помочь нуждающимся. Вернее - ощущаемое в последнее время падение благосостояния. Поэтому в итоге полностью сбор закрыт только для одного из участников.

Чтобы полностью удовлетворить заявки обоих участников 145-го тура нашего благотворительного проекта, необходимо было собрать 1 млн тенге. В итоге собрана сумма, лишь немного превышающая половину требуемой.

По итогам сборов на личные карты весьма ощутимый недобор был у обоих участников. Но когда встал вопрос о разделе взноса генерального спонсора проекта, комиссия руководствовалась стремлением хотя бы одному ребенку помочь в полном объеме. Поэтому Аяжан Наурызбай, которой требовалась меньшая сумма, сбор закрыт полностью, а реабилитация Богдана Максакова под большим вопросом.

Курс ЛФК обеспечен



Аяжан будет проходить ЛФК до января / Фото Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ



6-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная страдает ДЦП и, разумеется, нуждается в регулярных курсах реабилитации. В этом туре требовалось собрать 300 000 тенге, чтобы оплатить непрерывные занятии ЛФК до конца этого года. Это нужно, чтобы не потерять то, что достигнуто с таким трудом: девочка научилась сидеть с поддержкой спины, понимать обращенную речь и начала общаться с родными.

Что хорошо с этими занятиям ЛФК - они проходят в Костанае, никуда не нужно ехать, тратиться на дорогу и проживание, поэтому и сумма сбора относительно небольшая.

Благодаря помощи наших читателей, для Аяжан удалось собрать 168 863 тенге - именно столько составила общая сумма 87 взносов. По решению комиссии были добавлены 131 137 тенге из взноса генерального спонсора проекта ТОО «КазНефть» и таким образом получилась сумма 300 000 тенге.

- Спасибо всем людям, газете, генеральному спонсору, - поблагодарила мама девочки Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Теперь мы до января будем проходить ЛФК, как нам и рекомендовали. Очень надеемся на результаты этих занятий. Всем, кто помог, мы желаем счастья и здоровья!

Аяжан уже посещает занятия ЛФК, эффект от них проявляется не сразу, но он обязательно будет.

Кызылорда вместо Ташкента



Богдан готовится к обследованию позвоночника / Фото Инны МАКСАКОВОЙ



3-летний Богдан МАКСАКОВ из Костаная тоже нуждается в регулярных курсах реабилитации и по той же причине - ДЦП. Правда, понятие ДЦП довольно широкое в плане индивидуальных проявлений, и то, что подходит одному ребенку с этим диагнозом, может оказаться бесполезным или даже вредным для другого.

Родители начали этот сбор в надежде отвезти сына в Ташкент, к детскому невропатологу Жамшиду Саидову, чья методика обретает все большую популярность в Казахстане. Сумма для поездки требовалась немалая - 700 000 тенге, приехать нужно было до ноября. Но жизнь внесла свои коррективы. Пока длился тур, родителям отсоветовали ехать по медицинским показаниям. В случае Богдана есть вероятность возникновения судорог после инъекций, которые и составляют основу методики Саидова. Поэтому стали подыскивать другие варианты. Подходящей оказалась реабилитация в Кызылорде, куда тоже уже возили своих детей костанайцы. Записались предварительно на 18 ноября. Но и эта поездка выходит не дешевле, чем в Ташкент. Чтобы преодолеть путь с таким больным ребенком, приходится выкупать все купе. Да и проживание в южных городах нашей страны не самое дешевое.

Для Богдана поступило 47 взносов на общую сумму 141 200 тенге. К этому были добавлены остаток от взноса генерального спонсора - 68 863 тенге, да 10 000 тенге, оставшихся с прошлого тура. Итого для Богдана Максакова собрано 220 063 тенге.

- Мы благодарны всем, кто не прошел мимо,- сказала мама мальчика Инна МАКСАКОВА. - Но что делать дальше, не знаем. Если удастся у кого-то занять, поедем в Кызылорду. Если нет, скорее всего, пустим эти деньги на занятия ЛФК. В любом случае потратим их на здоровье сына. А сейчас мы готовимся пройти обследование позвоночника. По результатам определимся, что делать дальше.

Помощь Богдану еще актуальна. Напоминаем реквизиты карты его отца.

Карта Каспи: 4400 4302 7059 0471 Игорь М.

Карта привязана к номеру телефона: +7-777-692-44-58.

О тех, кому помогли



Жанторе на процедуре ТМС / Фото Динары ЕРГАЗИНОЙ



9-летний Жанторе ЕРКАБЫЛ из Костаная участвовал в прошлом, 144-м, туре «Нужных денег». Средства нужны были на реабилитацию, благодаря нашим читателям и беспрецедентного вклада генерального спонсора все участники тура смогли получить требуемые суммы.

Жанторе проходит процедуры в алматинском центре «Нейролаб» на аппарате ТМС (транскраниальной магнитной стимуляции). Этот метод основан на стимуляции нейронов без инвазии. То есть никаких нарушений целостности черепной коробки не требуется, все осуществляется безболезненно и дети не боятся этой процедуры.

- Таких аппаратов только два: в Алматы и в филиале «Нейролаба» в Астане, - рассказала мама Жанторе Динара ЕРГАЗИНА. - Если бы такой был в Костанае! Не пришлось бы уезжать из города, тратить такие деньги на дорогу и проживание. Но пока мы, родители больных деток, только мечтаем об этом. Я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому наш Жантик получает необходимое лечение!

Костанайцам остается ждать, когда же в нашем реабилитационном центре появится больше хорошей аппаратуры, чтобы дети могли получать необходимые процедуры на месте.

В том же туре участвовал 6-летний Таймас ЖУМАТОВ, страдающий ДЦП. И сбор на курс реабилитации для мальчика совпал со сбором огромной суммы, требуемой на трансплантацию почки для его отца, 34-летнего Асылхана Жуматова. Операцию могут сделать в Беларуси, где развиты и трансплантология, и онкология. Но неграждане РБ проходят лечение на платной основе, и оно доступно только состоятельным казахстанцам.

Мы поинтересовались, как обстоят дела у этой семьи.

- Таймас сейчас проходит реабилитацию, все хорошо, - поделилась мама Таймаса Гульжан КУШЕРБАЕВА. - А для Асылхана собрали 12 млн тенге, помогло обращение на канал КТК. КТК смотрят и богатые меценаты, а помогли, как обычно, простые люди. Но этого мало, нужно еще 23 млн. Мы не можем поехать, пока не соберем всю сумму полностью. А вести сбор взрослым очень сложно. Я не теряю надежды, но так сложно не падать духом.

В последнее время даже для детей вести сборы нелегко, а взрослым и подавно крайне сложно собрать на лечение и операции за рубежом. Остается только надеяться, что для казахстанцев, нуждающихся в медицинской помощи самого высокого уровня, как можно скорее настанут лучшие времена.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 146-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- Кому и на какие цели нужны средства.

- Какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека.

- Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы)? Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

- Адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 145-й тур