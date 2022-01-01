Благотворительный проект

В сложной ситуации…

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 145-м туре комиссии пришлось принять трудное решение

В этот раз вновь на сборы повлияло общее благосостояние простых людей, которые делятся чем могут, чтобы помочь нуждающимся. Вернее - ощущаемое в последнее время падение благосостояния. Поэтому в итоге полностью сбор закрыт только для одного из участников.

Чтобы полностью удовлетворить заявки обоих участников 145-го тура нашего благотворительного проекта, необходимо было собрать 1 млн тенге. В итоге собрана сумма, лишь немного превышающая половину требуемой.

По итогам сборов на личные карты весьма ощутимый недобор был у обоих участников. Но когда встал вопрос о разделе взноса генерального спонсора проекта, комиссия руководствовалась стремлением хотя бы одному ребенку помочь в полном объеме. Поэтому Аяжан Наурызбай, которой требовалась меньшая сумма, сбор закрыт полностью, а реабилитация Богдана Максакова под большим вопросом.

Курс ЛФК обеспечен


Аяжан будет проходить ЛФК до января / Фото Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ

6-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная страдает  ДЦП и, разумеется, нуждается в регулярных курсах реабилитации.  В этом туре требовалось собрать 300 000 тенге, чтобы оплатить непрерывные занятии ЛФК до конца этого года. Это нужно, чтобы не потерять то, что достигнуто с таким трудом: девочка научилась сидеть с поддержкой спины, понимать обращенную речь и начала общаться с родными.

Что хорошо с этими занятиям ЛФК - они проходят в Костанае, никуда не нужно ехать, тратиться на дорогу и проживание, поэтому и сумма сбора относительно небольшая.

Благодаря помощи наших читателей, для Аяжан удалось собрать 168 863  тенге - именно столько составила общая сумма 87 взносов. По решению комиссии были добавлены 131 137 тенге из взноса генерального спонсора проекта ТОО «КазНефть» и таким образом получилась сумма 300 000 тенге.

- Спасибо всем людям, газете, генеральному спонсору, - поблагодарила мама девочки Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Теперь мы до января будем проходить ЛФК, как нам и рекомендовали. Очень надеемся на результаты этих занятий. Всем, кто помог, мы желаем счастья и здоровья!

Аяжан уже посещает занятия ЛФК, эффект от них проявляется не сразу, но он обязательно будет.

Кызылорда вместо Ташкента


Богдан готовится к обследованию позвоночника / Фото Инны МАКСАКОВОЙ

3-летний Богдан МАКСАКОВ из Костаная тоже нуждается в регулярных курсах реабилитации и по той же причине - ДЦП. Правда, понятие ДЦП довольно широкое в плане индивидуальных проявлений, и то, что подходит одному ребенку с этим диагнозом, может оказаться бесполезным или даже вредным для другого.

Родители начали этот сбор в надежде отвезти сына в Ташкент, к детскому невропатологу Жамшиду Саидову, чья методика обретает все большую популярность в Казахстане. Сумма для поездки требовалась немалая - 700 000 тенге, приехать нужно было до ноября. Но жизнь внесла свои коррективы. Пока длился тур, родителям отсоветовали ехать по медицинским показаниям.  В случае Богдана есть вероятность возникновения судорог после инъекций, которые и составляют основу методики Саидова. Поэтому стали подыскивать другие варианты. Подходящей оказалась реабилитация в Кызылорде, куда тоже уже возили своих детей костанайцы. Записались предварительно на 18 ноября. Но и эта поездка выходит не дешевле, чем в Ташкент. Чтобы преодолеть путь с таким больным ребенком, приходится выкупать все купе. Да и проживание в южных городах нашей страны не самое дешевое.

Для Богдана поступило 47 взносов на общую сумму 141 200 тенге. К этому были добавлены остаток от взноса генерального спонсора - 68 863 тенге, да 10 000 тенге, оставшихся с прошлого тура. Итого для Богдана Максакова собрано 220 063 тенге.

- Мы благодарны всем, кто не прошел мимо,- сказала мама мальчика Инна МАКСАКОВА. - Но что делать дальше, не знаем. Если удастся у кого-то занять, поедем в Кызылорду. Если нет, скорее всего, пустим эти деньги на занятия ЛФК. В любом случае потратим их на здоровье сына. А сейчас мы готовимся пройти обследование позвоночника. По результатам определимся, что делать дальше.

Помощь Богдану еще актуальна. Напоминаем реквизиты карты его отца.

Карта Каспи: 4400 4302 7059 0471 Игорь М.

Карта привязана к номеру телефона: +7-777-692-44-58.

 О тех, кому помогли


Жанторе на процедуре ТМС / Фото Динары ЕРГАЗИНОЙ

9-летний Жанторе ЕРКАБЫЛ из Костаная участвовал в прошлом, 144-м, туре «Нужных денег». Средства нужны были на реабилитацию, благодаря нашим читателям и беспрецедентного вклада генерального спонсора все участники тура смогли получить требуемые суммы.

Жанторе проходит процедуры в алматинском центре «Нейролаб» на аппарате ТМС (транскраниальной магнитной стимуляции). Этот метод основан на стимуляции нейронов без инвазии. То есть никаких нарушений целостности черепной коробки не требуется, все осуществляется безболезненно и дети не боятся этой процедуры.

- Таких аппаратов только два: в Алматы и в филиале «Нейролаба» в Астане, - рассказала мама Жанторе Динара ЕРГАЗИНА. - Если бы такой был в Костанае! Не пришлось бы уезжать из города, тратить такие деньги на дорогу и проживание. Но пока мы, родители больных деток, только мечтаем об этом. Я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому наш Жантик получает необходимое лечение!

Костанайцам остается ждать, когда же в нашем реабилитационном центре появится больше хорошей аппаратуры, чтобы дети могли получать необходимые процедуры на месте.

В том же туре участвовал 6-летний Таймас ЖУМАТОВ, страдающий ДЦП. И сбор на курс реабилитации для мальчика совпал со сбором огромной суммы, требуемой на трансплантацию почки для его отца, 34-летнего Асылхана Жуматова. Операцию могут сделать в Беларуси, где развиты и трансплантология, и онкология. Но неграждане РБ проходят лечение на платной основе, и оно доступно только состоятельным казахстанцам.

Мы поинтересовались, как обстоят дела у этой семьи.

- Таймас сейчас проходит реабилитацию, все хорошо, - поделилась мама Таймаса Гульжан КУШЕРБАЕВА. - А для Асылхана собрали 12 млн тенге, помогло обращение на канал КТК. КТК смотрят и богатые меценаты, а помогли, как обычно, простые люди. Но этого мало, нужно еще 23 млн. Мы не можем поехать, пока не соберем всю сумму полностью. А вести сбор взрослым очень сложно. Я не теряю надежды, но так сложно не падать духом.

В последнее время даже для детей вести сборы нелегко, а взрослым и подавно крайне сложно собрать на лечение и операции за рубежом. Остается только надеяться, что для казахстанцев, нуждающихся в медицинской помощи самого высокого уровня, как можно скорее настанут лучшие времена.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 146-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- Кому и на какие цели нужны средства.

- Какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека.

- Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы)? Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.

- Адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 145-й тур

Сумма (тенге)

От кого

Кому предназначены

200 000

генеральный спонсор ТОО «КазНефть»

131 137 - Аяжан Наурызбай

68 863 - Богдану Максакову

10 000

Остаток с прошлого тура

Богдану Максакову

Поступления на личные карты участников: 168 863 + 141 200 = 310 063

 5 000

Андрей Ц.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Ерсултан Н.

Аяжан Наурызбай

 500

Эльмира А.

Аяжан Наурызбай

 500

Алена Е.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Томирис С.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Арайлым А.

Аяжан Наурызбай

 320

Аяжан Н.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Зинур К.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Каламкас И.

Аяжан Наурызбай

 500

Алмагуль Т.

Аяжан Наурызбай

 500

Лаура С.

Аяжан Наурызбай

 500

Лязат С.

Аяжан Наурызбай

 500

Алмагуль О.

Аяжан Наурызбай

 705

Жумагали М.

Аяжан Наурызбай

 101

Таттыгул К.

Аяжан Наурызбай

 10 000

Алексей Б.

Аяжан Наурызбай

 500

Айжаз А.

Аяжан Наурызбай

 101

Таттыгул К.

Аяжан Наурызбай

 100

Ерсултан Н.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Жансая А.

Аяжан Наурызбай

 500

Жылдыз А.

Аяжан Наурызбай

 501

Таттыгул К.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Инна М.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Наргиза А.

Аяжан Наурызбай

 3 000

Чинара Б.

Аяжан Наурызбай

 500

Мария К.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Назгул Э.

Аяжан Наурызбай

 3 000

Бекзат Б.

Аяжан Наурызбай

 500

Дильназ Г.

Аяжан Наурызбай

 5 000

Марина М.

Аяжан Наурызбай

 165

Сабина Б.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Эльдар И.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Каракозайым Н.

Аяжан Наурызбай

 3 000

Ренат Ж.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Шолпан А.

Аяжан Наурызбай

 5 000

Аяжан Н.

Аяжан Наурызбай

 500

Бибигуль А.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Татьяна М.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Динара К.

Аяжан Наурызбай

 600

Анэля Н.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Айгали К.

Аяжан Наурызбай

 500

Анара У.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Рауан П.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Жамиля М.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Нургуль К.

Аяжан Наурызбай

 777

Нурбол С.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Акжол К.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Бэла Е.

Аяжан Наурызбай

 820

Едил Ш.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Ченгиз Б.

Аяжан Наурызбай

 300

Аслан А.

Аяжан Наурызбай

 2 675

Азат Т.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Индира К.

Аяжан Наурызбай

 5 000

Урстем М.

Аяжан Наурызбай

 2 250

Гулдана А.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Жансая А.

Аяжан Наурызбай

 100

Гулжаухар Н.

Аяжан Наурызбай

 200

Ерсултан Н.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Светлана И.

Аяжан Наурызбай

 10 000

Ирина А.

Аяжан Наурызбай

 5 000

Татьяна И.

Аяжан Наурызбай

 10 000

Владимир Д.

Аяжан Наурызбай

 200

Дильназ Г.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Инна М.

Аяжан Наурызбай

 10 000

Константин Е.

Аяжан Наурызбай

 3 000

Гульнара К.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Адлет К.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Айгуль И.

Аяжан Наурызбай

 10 000

Сергей П.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Ерсултан Н.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Роман Б.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Тлектес Ш.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Максим Д.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Ерсултан Н.

Аяжан Наурызбай

 100

Сауле Г.

Аяжан Наурызбай

 100

Баглан Н.

Аяжан Наурызбай

 148

Аяжан Н.

Аяжан Наурызбай

 1000

Надежда Д.

Аяжан Наурызбай

 500

Гулнара Б.

Аяжан Наурызбай

 400

Ерсултан Н.

Аяжан Наурызбай

 200

Ерсултан Н.

Аяжан Наурызбай

 10 000

Ерлан А.

Аяжан Наурызбай

 1 000

Айгерим К.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Гульнара К.

Аяжан Наурызбай

 6 000

Динагуль Т.

Аяжан Наурызбай

 200

Аяжан Н.

Аяжан Наурызбай

 300

Ерсултан Н.

Аяжан Наурызбай

 2 000

Асем Н.

Аяжан Наурызбай

5 000

Андрей Ц.

Богдану Максакову

15 000

Олег С.

Богдану Максакову

15 000

Куаныш Х.

Богдану Максакову

2 000

Алма Н.

Богдану Максакову

8 000

Яна М.  

Богдану Максакову

1 000

Александр Б.

Богдану Максакову

2 000

Жанар А.

Богдану Максакову

1 000

Асель А.

Богдану Максакову

500

Александр М.

Богдану Максакову

10 000

Ирина А.  

Богдану Максакову

1 000

Анар М.

Богдану Максакову

1 000

Кристина В.

Богдану Максакову

2 000

Бахытжан М.

Богдану Максакову

3 500

Елена Л.

Богдану Максакову

5 000

Татьяна И.   

Богдану Максакову

1 400

Светлана Л.

Богдану Максакову

10 000

Владимир Д.

Богдану Максакову

100

Елена Д.

Богдану Максакову

1 000

Бейбарыс А.

Богдану Максакову

500

Маржанкуль М.  

Богдану Максакову

1 000

Ольга А.

Богдану Максакову

2 000

Лилита С.

Богдану Максакову

2 000

Вадим Л.

Богдану Максакову

1 000

Ирина Е.

Богдану Максакову

500

Татьяна Р.

Богдану Максакову

2 000

Марина П.

Богдану Максакову

5 000

Даулат Ш.

Богдану Максакову

5 000

Марина С.

Богдану Максакову

5 000

Светлана Ч.

Богдану Максакову

5 000

Вадим И.

Богдану Максакову

1 000

Гульжахан М.

Богдану Максакову

1 000

Сергей П.

Богдану Максакову

1 000

Ирина К.

Богдану Максакову

1 000

Эльмира С.

Богдану Максакову

1 000

Аркат С.

Богдану Максакову

100

Олжас Б.

Богдану Максакову

1 500

Жанат С.

Богдану Максакову

2 000

Ксения С.

Богдану Максакову

500

Айгерим Д.

Богдану Максакову

1 000

Мария В.

Богдану Максакову

1 000

Юлия Ю.

Богдану Максакову

2 000

Татьяна М.

Богдану Максакову

10 000

Елена Ч.

Богдану Максакову

900

Юлия К.

Богдану Максакову

2 000

Светлана Ш.

Богдану Максакову

1 000

Надежда Н.

Богдану Максакову

700

Мейликан К.

Богдану Максакову

Итого: 520 063