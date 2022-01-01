В сложной ситуации…
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 145-м туре комиссии пришлось принять трудное решение
В этот раз вновь на сборы повлияло общее благосостояние простых людей, которые делятся чем могут, чтобы помочь нуждающимся. Вернее - ощущаемое в последнее время падение благосостояния. Поэтому в итоге полностью сбор закрыт только для одного из участников.
Чтобы полностью удовлетворить заявки обоих участников 145-го тура нашего благотворительного проекта, необходимо было собрать 1 млн тенге. В итоге собрана сумма, лишь немного превышающая половину требуемой.
По итогам сборов на личные карты весьма ощутимый недобор был у обоих участников. Но когда встал вопрос о разделе взноса генерального спонсора проекта, комиссия руководствовалась стремлением хотя бы одному ребенку помочь в полном объеме. Поэтому Аяжан Наурызбай, которой требовалась меньшая сумма, сбор закрыт полностью, а реабилитация Богдана Максакова под большим вопросом.
Курс ЛФК обеспечен
Аяжан будет проходить ЛФК до января / Фото Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ
6-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная страдает ДЦП и, разумеется, нуждается в регулярных курсах реабилитации. В этом туре требовалось собрать 300 000 тенге, чтобы оплатить непрерывные занятии ЛФК до конца этого года. Это нужно, чтобы не потерять то, что достигнуто с таким трудом: девочка научилась сидеть с поддержкой спины, понимать обращенную речь и начала общаться с родными.
Что хорошо с этими занятиям ЛФК - они проходят в Костанае, никуда не нужно ехать, тратиться на дорогу и проживание, поэтому и сумма сбора относительно небольшая.
Благодаря помощи наших читателей, для Аяжан удалось собрать 168 863 тенге - именно столько составила общая сумма 87 взносов. По решению комиссии были добавлены 131 137 тенге из взноса генерального спонсора проекта ТОО «КазНефть» и таким образом получилась сумма 300 000 тенге.
- Спасибо всем людям, газете, генеральному спонсору, - поблагодарила мама девочки Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА. - Теперь мы до января будем проходить ЛФК, как нам и рекомендовали. Очень надеемся на результаты этих занятий. Всем, кто помог, мы желаем счастья и здоровья!
Аяжан уже посещает занятия ЛФК, эффект от них проявляется не сразу, но он обязательно будет.
Кызылорда вместо Ташкента
Богдан готовится к обследованию позвоночника / Фото Инны МАКСАКОВОЙ
3-летний Богдан МАКСАКОВ из Костаная тоже нуждается в регулярных курсах реабилитации и по той же причине - ДЦП. Правда, понятие ДЦП довольно широкое в плане индивидуальных проявлений, и то, что подходит одному ребенку с этим диагнозом, может оказаться бесполезным или даже вредным для другого.
Родители начали этот сбор в надежде отвезти сына в Ташкент, к детскому невропатологу Жамшиду Саидову, чья методика обретает все большую популярность в Казахстане. Сумма для поездки требовалась немалая - 700 000 тенге, приехать нужно было до ноября. Но жизнь внесла свои коррективы. Пока длился тур, родителям отсоветовали ехать по медицинским показаниям. В случае Богдана есть вероятность возникновения судорог после инъекций, которые и составляют основу методики Саидова. Поэтому стали подыскивать другие варианты. Подходящей оказалась реабилитация в Кызылорде, куда тоже уже возили своих детей костанайцы. Записались предварительно на 18 ноября. Но и эта поездка выходит не дешевле, чем в Ташкент. Чтобы преодолеть путь с таким больным ребенком, приходится выкупать все купе. Да и проживание в южных городах нашей страны не самое дешевое.
Для Богдана поступило 47 взносов на общую сумму 141 200 тенге. К этому были добавлены остаток от взноса генерального спонсора - 68 863 тенге, да 10 000 тенге, оставшихся с прошлого тура. Итого для Богдана Максакова собрано 220 063 тенге.
- Мы благодарны всем, кто не прошел мимо,- сказала мама мальчика Инна МАКСАКОВА. - Но что делать дальше, не знаем. Если удастся у кого-то занять, поедем в Кызылорду. Если нет, скорее всего, пустим эти деньги на занятия ЛФК. В любом случае потратим их на здоровье сына. А сейчас мы готовимся пройти обследование позвоночника. По результатам определимся, что делать дальше.
Помощь Богдану еще актуальна. Напоминаем реквизиты карты его отца.
Карта Каспи: 4400 4302 7059 0471 Игорь М.
Карта привязана к номеру телефона: +7-777-692-44-58.
О тех, кому помогли
Жанторе на процедуре ТМС / Фото Динары ЕРГАЗИНОЙ
9-летний Жанторе ЕРКАБЫЛ из Костаная участвовал в прошлом, 144-м, туре «Нужных денег». Средства нужны были на реабилитацию, благодаря нашим читателям и беспрецедентного вклада генерального спонсора все участники тура смогли получить требуемые суммы.
Жанторе проходит процедуры в алматинском центре «Нейролаб» на аппарате ТМС (транскраниальной магнитной стимуляции). Этот метод основан на стимуляции нейронов без инвазии. То есть никаких нарушений целостности черепной коробки не требуется, все осуществляется безболезненно и дети не боятся этой процедуры.
- Таких аппаратов только два: в Алматы и в филиале «Нейролаба» в Астане, - рассказала мама Жанторе Динара ЕРГАЗИНА. - Если бы такой был в Костанае! Не пришлось бы уезжать из города, тратить такие деньги на дорогу и проживание. Но пока мы, родители больных деток, только мечтаем об этом. Я хочу еще раз поблагодарить всех, благодаря кому наш Жантик получает необходимое лечение!
Костанайцам остается ждать, когда же в нашем реабилитационном центре появится больше хорошей аппаратуры, чтобы дети могли получать необходимые процедуры на месте.
В том же туре участвовал 6-летний Таймас ЖУМАТОВ, страдающий ДЦП. И сбор на курс реабилитации для мальчика совпал со сбором огромной суммы, требуемой на трансплантацию почки для его отца, 34-летнего Асылхана Жуматова. Операцию могут сделать в Беларуси, где развиты и трансплантология, и онкология. Но неграждане РБ проходят лечение на платной основе, и оно доступно только состоятельным казахстанцам.
Мы поинтересовались, как обстоят дела у этой семьи.
- Таймас сейчас проходит реабилитацию, все хорошо, - поделилась мама Таймаса Гульжан КУШЕРБАЕВА. - А для Асылхана собрали 12 млн тенге, помогло обращение на канал КТК. КТК смотрят и богатые меценаты, а помогли, как обычно, простые люди. Но этого мало, нужно еще 23 млн. Мы не можем поехать, пока не соберем всю сумму полностью. А вести сбор взрослым очень сложно. Я не теряю надежды, но так сложно не падать духом.
В последнее время даже для детей вести сборы нелегко, а взрослым и подавно крайне сложно собрать на лечение и операции за рубежом. Остается только надеяться, что для казахстанцев, нуждающихся в медицинской помощи самого высокого уровня, как можно скорее настанут лучшие времена.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 146-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- Кому и на какие цели нужны средства.
- Какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека.
- Почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно укажите все доходы)? Убедительная просьба - описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями.
- Адрес и контактные телефоны кандидата.
Фонд проекта «Нужные деньги», 145-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
200 000
|
генеральный спонсор ТОО «КазНефть»
|
131 137 - Аяжан Наурызбай
68 863 - Богдану Максакову
|
10 000
|
Остаток с прошлого тура
|
Богдану Максакову
|
Поступления на личные карты участников: 168 863 + 141 200 = 310 063
|
5 000
|
Андрей Ц.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Ерсултан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Эльмира А.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Алена Е.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Томирис С.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Арайлым А.
|
Аяжан Наурызбай
|
320
|
Аяжан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Зинур К.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Каламкас И.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Алмагуль Т.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Лаура С.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Лязат С.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Алмагуль О.
|
Аяжан Наурызбай
|
705
|
Жумагали М.
|
Аяжан Наурызбай
|
101
|
Таттыгул К.
|
Аяжан Наурызбай
|
10 000
|
Алексей Б.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Айжаз А.
|
Аяжан Наурызбай
|
101
|
Таттыгул К.
|
Аяжан Наурызбай
|
100
|
Ерсултан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Жансая А.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Жылдыз А.
|
Аяжан Наурызбай
|
501
|
Таттыгул К.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Инна М.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Наргиза А.
|
Аяжан Наурызбай
|
3 000
|
Чинара Б.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Мария К.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Назгул Э.
|
Аяжан Наурызбай
|
3 000
|
Бекзат Б.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Дильназ Г.
|
Аяжан Наурызбай
|
5 000
|
Марина М.
|
Аяжан Наурызбай
|
165
|
Сабина Б.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Эльдар И.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Каракозайым Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
3 000
|
Ренат Ж.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Шолпан А.
|
Аяжан Наурызбай
|
5 000
|
Аяжан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Бибигуль А.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Татьяна М.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Динара К.
|
Аяжан Наурызбай
|
600
|
Анэля Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Айгали К.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Анара У.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Рауан П.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Жамиля М.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Нургуль К.
|
Аяжан Наурызбай
|
777
|
Нурбол С.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Акжол К.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Бэла Е.
|
Аяжан Наурызбай
|
820
|
Едил Ш.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Ченгиз Б.
|
Аяжан Наурызбай
|
300
|
Аслан А.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 675
|
Азат Т.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Индира К.
|
Аяжан Наурызбай
|
5 000
|
Урстем М.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 250
|
Гулдана А.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Жансая А.
|
Аяжан Наурызбай
|
100
|
Гулжаухар Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
200
|
Ерсултан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Светлана И.
|
Аяжан Наурызбай
|
10 000
|
Ирина А.
|
Аяжан Наурызбай
|
5 000
|
Татьяна И.
|
Аяжан Наурызбай
|
10 000
|
Владимир Д.
|
Аяжан Наурызбай
|
200
|
Дильназ Г.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Инна М.
|
Аяжан Наурызбай
|
10 000
|
Константин Е.
|
Аяжан Наурызбай
|
3 000
|
Гульнара К.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Адлет К.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Айгуль И.
|
Аяжан Наурызбай
|
10 000
|
Сергей П.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Ерсултан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Роман Б.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Тлектес Ш.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Максим Д.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Ерсултан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
100
|
Сауле Г.
|
Аяжан Наурызбай
|
100
|
Баглан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
148
|
Аяжан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
1000
|
Надежда Д.
|
Аяжан Наурызбай
|
500
|
Гулнара Б.
|
Аяжан Наурызбай
|
400
|
Ерсултан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
200
|
Ерсултан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
10 000
|
Ерлан А.
|
Аяжан Наурызбай
|
1 000
|
Айгерим К.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Гульнара К.
|
Аяжан Наурызбай
|
6 000
|
Динагуль Т.
|
Аяжан Наурызбай
|
200
|
Аяжан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
300
|
Ерсултан Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
2 000
|
Асем Н.
|
Аяжан Наурызбай
|
5 000
|
Андрей Ц.
|
Богдану Максакову
|
15 000
|
Олег С.
|
Богдану Максакову
|
15 000
|
Куаныш Х.
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Алма Н.
|
Богдану Максакову
|
8 000
|
Яна М.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Александр Б.
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Жанар А.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Асель А.
|
Богдану Максакову
|
500
|
Александр М.
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Ирина А.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Анар М.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Кристина В.
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Бахытжан М.
|
Богдану Максакову
|
3 500
|
Елена Л.
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Татьяна И.
|
Богдану Максакову
|
1 400
|
Светлана Л.
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Владимир Д.
|
Богдану Максакову
|
100
|
Елена Д.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Бейбарыс А.
|
Богдану Максакову
|
500
|
Маржанкуль М.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Ольга А.
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Лилита С.
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Вадим Л.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Ирина Е.
|
Богдану Максакову
|
500
|
Татьяна Р.
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Марина П.
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Даулат Ш.
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Марина С.
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Светлана Ч.
|
Богдану Максакову
|
5 000
|
Вадим И.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Гульжахан М.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Сергей П.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Ирина К.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Эльмира С.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Аркат С.
|
Богдану Максакову
|
100
|
Олжас Б.
|
Богдану Максакову
|
1 500
|
Жанат С.
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Ксения С.
|
Богдану Максакову
|
500
|
Айгерим Д.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Мария В.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Юлия Ю.
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Татьяна М.
|
Богдану Максакову
|
10 000
|
Елена Ч.
|
Богдану Максакову
|
900
|
Юлия К.
|
Богдану Максакову
|
2 000
|
Светлана Ш.
|
Богдану Максакову
|
1 000
|
Надежда Н.
|
Богдану Максакову
|
700
|
Мейликан К.
|
Богдану Максакову
|
Итого: 520 063
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