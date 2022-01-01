О большом участке теплотрассы, расположенной во дворе дома № 105 по ул. Байтурсынова, сообщила «НГ» жительница Костаная Светлана ПАЛЕНАЯ.

- Трубы проходят вдоль забора, за которым здание бывшего детского садика, - пояснила она. - Теперь в этом здании куча разных офисов, но, видимо, до труб дела никому нет. Длиннющая теплотрасса почти без изоляции, отовсюду торчит утеплитель, местами полностью открытые участки. В КТЭК обращалась, обещали сделать еще в начале октября, но пока трубы в том же состоянии.

На месте корреспонденты «НГ» увидели длинный и разветвленный участок труб с очень ветхой и местами полностью отсутствующей изоляцией.



Ул. Байтурсынова, 105. Трубы во дворе с очень ветхой изоляцией... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



… а местами «голые» / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Теплотрассу во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова, о которой мы писали две недели назад, работники КТЭК обили жестью.





Ул. Баймагамбетова, 170. Трубы утеплили и закрыли жестью / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!