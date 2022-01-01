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Куда пойти с 24 по 30 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол    

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 

90-11-39

26 октября,

12.00

«Д.О.Д», Н. Жуламанова, интерактивная сказка. Премьера. 8+

27 октября,

12.00

«Д.О.Д», Н. Жуламанова, интерактивная сказка. Премьера. 8+

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

25 октября,

17.00

«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия

 

27 октября,

17.00

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

 

28, 29 октября,

10.00

«Тапқыр достар», А. Мауданов, ертегі

 

30 октября,

10.00

«Тапқыр достар», А. Мауданов, ертегі

 

30 октября,

18.30

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев,  драма

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24  (администратор)

24 октября,

18.30

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А.Чехова, драма

25 октября,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

26 октября,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка

26 октября,

17.00

«Щенок», по рассказам Л. Андреева, драма. Премьера. 16+

 

27 октября,

12.00

«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра

27 октября,

17.00

«Щенок», по рассказам Л. Андреева, драма. Премьера. 16+

 

30 октября,

18.30

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,

         50-28-88

В течение месяца

«Душа по капле собирает свет», персональная выставка члена Союза художников РК Елены Михайловой-Хвостенко

В течение месяца

Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

26 октября,

20.00

ÖzgeMusic - MTV Greatest hits. В программе  лучшие хиты культового канала MTV! 5+

 