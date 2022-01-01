Куда пойти с 24 по 30 октября
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29,
90-11-39
|
26 октября,
12.00
|
«Д.О.Д», Н. Жуламанова, интерактивная сказка. Премьера. 8+
|
27 октября,
12.00
|
«Д.О.Д», Н. Жуламанова, интерактивная сказка. Премьера. 8+
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
|
25 октября,
17.00
|
«Алаштың Ахметі», Ө. Ахмет, драма-элегия
|
27 октября,
17.00
|
«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
|
28, 29 октября,
10.00
|
«Тапқыр достар», А. Мауданов, ертегі
|
30 октября,
10.00
|
«Тапқыр достар», А. Мауданов, ертегі
|
30 октября,
18.30
|
«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
|
24 октября,
18.30
|
«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А.Чехова, драма
|
25 октября,
17.00
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
|
26 октября,
12.00
|
«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», музыкальная интерактивно-познавательная сказка
|
26 октября,
17.00
|
«Щенок», по рассказам Л. Андреева, драма. Премьера. 16+
|
27 октября,
12.00
|
«В гостях у дядюшки Поиграя», М. Супонин, спектакль-игра
|
27 октября,
17.00
|
«Щенок», по рассказам Л. Андреева, драма. Премьера. 16+
|
30 октября,
18.30
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,
50-28-88
|
В течение месяца
|
«Душа по капле собирает свет», персональная выставка члена Союза художников РК Елены Михайловой-Хвостенко
|
В течение месяца
|
Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
|
26 октября,
20.00
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