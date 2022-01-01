Сухой остаток. С 14 по 20 октября
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировало брак 68 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 54 года;
- зарегистрированы 10 разводов;
- зарегистрированы 49 новорожденных: 22 девочки и 27 мальчиков. Имена недели: Рамазан, Дастан, Муниса, Давид, Омар, Алишер, Саяжан, Мелисса, Диана, Есения, Айаулым, Жасмин, Анна, Дильнас, Аруна. Самому молодому папе - 21 год, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 70 лет, маме - 42 года;
- умерли 45 человек: 22 женщины и 23 мужчины.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступило 6 073 вызова, из них 1 485 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 370;
- поступило 18 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 24 человека; 13 человек доставлены в больницу;
- скорая помощь доставила в больницы 1 490 человек.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 365 человек, из них поместили 345: 314 мужчин и 31 женщину.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- осуществлен 91 выезд, в том числе: 21 на пожары, 51 на случаи возгораний, 18 на аварийно-спасательные работы, 1 на поисково-спасательные работы. Спасены при АСР 8 человек, из них 3 - дети;
- в областной центр крови обратился 301 человек, 249 из них стали донорами.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области»:
- выявлено 2 868 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 22 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 139 правонарушений.
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