По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировало брак 68 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 20. Самому зрелому жениху - 58 лет, невесте - 54 года;

- зарегистрированы 10 разводов;

- зарегистрированы 49 новорожденных: 22 девочки и 27 мальчиков. Имена недели: Рамазан, Дастан, Муниса, Давид, Омар, Алишер, Саяжан, Мелисса, Диана, Есения, Айаулым, Жасмин, Анна, Дильнас, Аруна. Самому молодому папе - 21 год, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 70 лет, маме - 42 года;

- умерли 45 человек: 22 женщины и 23 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 6 073 вызова, из них 1 485 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 370;

- поступило 18 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 24 человека; 13 человек доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 490 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 365 человек, из них поместили 345: 314 мужчин и 31 женщину.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- осуществлен 91 выезд, в том числе: 21 на пожары, 51 на случаи возгораний, 18 на аварийно-спасательные работы, 1 на поисково-спасательные работы. Спасены при АСР 8 человек, из них 3 - дети;

- в областной центр крови обратился 301 человек, 249 из них стали донорами.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области»:

- выявлено 2 868 нарушений ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 22 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- при помощи камер видеонаблюдения выявлено 1 139 правонарушений.