

Дорогу между домами по пр. Аль-Фараби 141/1 и 141/6 ремонтируют уже третий год / Фото Андрея СКИБЫ

Уже третий год подряд проводится ремонт дороги между жилыми домами по адресу пр. Аль-Фараби,141/1 и 141/6. Причем в этом году, как и в прошлые разы, дорогу ремонтируют без всякой подготовки: на ранее затопленную и высохшую после дождей поверхность будут укладывать холодный асфальт. В таком случае после зимы и весенних паводков ее снова размоет. Такие у нас в ЖКХ специалисты! Деньги налогоплательщиков на ветер!

Анатолий ЧЕРНУШКА, Костанай

Комментарий

На вопрос отвечает заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Алтынбек КАЙРАТУЛЫ:

- На данный момент подрядной организацией ТОО «Таза Жол Ат» проводились работы по подцепке фрезерованного материала (скол) для благоустройства данной улицы. Работы по асфальтированию данного участка будут включены в план работ на 2025 год и будут выполнены при выделении бюджетных средств.