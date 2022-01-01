Международный день почты отмечается 9 октября. Несмотря на нанотехнологии и цифровизацию, многие люди и предприятия пользуются услугами почты: письма, посылки, переводы… Ведь почта предназначена для надежной и экономичной перевозки товаров. В письмах вы можете передать важную информацию, личные мысли для родственников или друзей на огромные расстояния. Сотрудники почты доставляют вам конверты, разные по содержанию… для кого-то очень важные.

Многие знают, что в селах, где нет Интернета, почтальон играет немаловажную роль: разносит пенсию, поддерживает стариков, вручает важную корреспонденцию.

В Камыстинском районе на протяжении многих лет работают почтовые сотрудники, понимая, что они нужны в селах, расположенных за сотни километров от районного и областного центров. Камыстинский РУПС благодарен почтальонам Зауреш Кадыровне Талкинбаевой (с. Карабатыр), Елене Семёновне Спижарской (с. Адаевка), Светлане Викторовне Гриве (с. Камысты), Умиткуль Ермековне Аяповой (с. Бестобе) за их многолетний труд. В любое время года, в любую погоду наши женщины в своих сумках почтальона принесут вам весточку.

Светлана ШЕФЕР, с. Камысты