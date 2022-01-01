Об открытых и ветхих участках на теплотрассе большого диаметра во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова сообщила «НГ» жительница Костаная Нина ПОТАПЕНКО.

- Труба проходит через весь двор и почти во всех местах теплотрасса на ней ветхая, - рассказала она. - В одном месте, ближе к контейнерам, постоянно ночуют бомжи, поэтому там обмотка уже рвется.

На месте мы увидели длинную теплотрассу среднего диаметра с ветхой и местами рваной изоляцией.



Ул. Баймагамбетова, 170. Изоляция на теплотрассе рвется в нескольких местах / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ





… а на отдельных участках очень ветхая / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Мы продолжаем подводить итоги очередного сезона проекта «Свалки Костаная».

Свалка во дворе дома № 116 по ул. Тарана, о которой мы писали две недели назад, стала еще больше. Свалка под окнами дома № 107 по ул. Козыбаева тоже не уменьшилась.



Ул. Козыбаева, 107. Свалку за две недели не вывезли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Ул. Тауелсиздик, 116. Мусор во дворе завалил почти весь двор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!