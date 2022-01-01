Куда пойти с 10 по 16 октября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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12 октября,
12.00
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«Теремок», С. Маршак, сказка
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13 октября,
12.00
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«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
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10 октября,
19.00
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«Қоштасқым келмейді!..», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары
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11 октября,
19.00
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«Махаббат пен қасірет», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары
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12 октября,
19.00
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«Қара», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары
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13 октября,
19.00
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«Сүйікті менің періштем», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары
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14 октября,
19.00
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«Таңсұлу», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191, тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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12 октября,
12.00
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«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
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13 октября,
12.00
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«Два веселых гуся», М.Супонин, сказка
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,
50-28-88
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В течение месяца
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Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»
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11 октября,
15.00
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Открытие персональной выставки художника-педагога, члена Союза художников РК Елены Михайловой-Хвостенко "Душа по каплям собирает свет"
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Областная филармония им. Е. Умурзакова,
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
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11 октября,
19.00
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Концерт Анатолия Цоя. Возрастное ограничение: 12+
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-28-23 (приемная),
26-06-65 (вахта),
26-52-80 (методкабинет)
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10 октября,
18.30
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Концерт Tynda Music: «Love is... Легендарные саундтреки любви»
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13 октября,
12.00, 15.00
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Цирк будущего! Голограмма! Шоу для всей семьи. В программе: лазерное шоу, колесо Сира, жонглер на моноцикле, клоуны и многое другое.
Детям до 4 лет бесплатно. Взрослый приобретает билет. На одного взрослого один ребенок до 4 лет без предоставления места
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15 октября,
18.30
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Вечер юмора Каната Альжапбарова и Кайрата Адильгерея. 6+
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«Орион», ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК «Текстильщик»),
тел. +7-705-884-05-28
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17 октября,
19.00
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Концерт группы «Кватро». 6+
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