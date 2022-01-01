НашАфишка

Куда пойти с 10 по 16 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол     ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29,  90-11-39

12 октября,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

 

13 октября,

12.00

«Рыжий плут», Ю. Семенова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

10 октября,

19.00

«Қоштасқым келмейді!..», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары

11 октября,

19.00

«Махаббат пен қасірет», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары

12 октября,

19.00

«Қара», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары

 

13 октября,

19.00

«Сүйікті менің періштем», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары

 

14 октября,

19.00

«Таңсұлу», М. Әуезов атындағы драма театрының гастрольдік сапары

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191, тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

12 октября,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

 

13 октября,

12.00

«Два веселых гуся», М.Супонин, сказка

 

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32,

         50-28-88

В течение месяца

Персональная выставка Валентины Алмакаевой «Вдохновение Флоры»

11 октября,

15.00

Открытие персональной выставки художника-педагога, члена Союза художников РК Елены Михайловой-Хвостенко "Душа по каплям собирает свет"

Областная филармония им. Е. Умурзакова,

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

11 октября,

19.00

Концерт Анатолия Цоя. Возрастное ограничение: 12+

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-28-23 (приемная),

26-06-65 (вахта),

26-52-80 (методкабинет)

10 октября,

18.30

Концерт Tynda Music: «Love is... Легендарные саундтреки любви»

 

13 октября,

12.00, 15.00

Цирк будущего! Голограмма! Шоу для всей семьи.  В программе: лазерное шоу, колесо Сира, жонглер на моноцикле, клоуны и многое другое.

Детям до 4 лет бесплатно. Взрослый приобретает билет. На одного взрослого один ребенок до 4 лет без предоставления места

15 октября,

18.30

Вечер юмора Каната Альжапбарова и Кайрата Адильгерея. 6+

 

«Орион», ул. Текстильщиков, 9 (бывший ДК «Текстильщик»),

тел. +7-705-884-05-28

17 октября,

19.00

Концерт группы «Кватро». 6+