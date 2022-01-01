

Угол ул. Баймагамбетова - Тауелсиздик. Арка явно нуждается в ремонте / Фото автора письма

На улице Баймагамбетова, возле дома № 89 по ул. Тауелсиздик, расположена кирпичная арка. Она до того обветшала, что каждый раз, проходя через нее, опасаюсь, что кирпичи могут упасть на голову. Кстати, когда переименовывали улицу, фасад этого дома обновили, но про арку забыли. Теперь это не триумфальная арка, а арка опасности! Кто ее отремонтирует?

Марат АЛИМБАЕВ, Костанай

Комментарий:

На запрос «НГ» ответил и. о. руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Алтынбек КАЙРАТУЛЫ:

- Провести реставрацию арки по вышеуказанному адресу не представляется возможным в связи с тем, что она не состоит на балансе нашего отдела.